Roma-Udinese: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 26 novembre alle ore 18:00 la Roma ospiterà all’Olimpico l’Udinese per la tredicesima giornata di Serie A. I giallorossi, settimi in classifica, tornano in campo dopo la sosta e il precedente pareggio nel derby, bianconeri sedicesimi con 11 punti.

Roma-Udinese, le ultime di formazione

Come contro la stracittadina Mou sceglie l’attacco dei titolarissimi con Dybala in tandem con Romelu Lukaku. A centrocampo non ci sarà Renato Sanches vittima di una ricaduta muscolare ed ennesimo infortunio da inizio stagione. Spazio dunque a Cristante e Paredes con Pellegrini che va verso la convocazione ed è in ballottaggio con Bove. Sugli esterni Karsdorp in vantaggio su Kristensen, e Spinazzola su Zalewski. In difesa niente da fare per Smalling quindi tocca ancora al trio Mancini, Llorente e N’Dicka. In porta c’è Rui Patricio.

Cioffi conferma gli undici impiegati nell’ultimo turno. Davanti dunque la coppia Pereyra e Success, con Samardzic a centrocampo. In panchina Lovric e Lucca.

Roma-Udinese, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzikc, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success. All.: Cioffi

Roma-Udinese, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Udinese sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.