Roma-Udinese: dove vedere la partita in tv e in streaming

Mourinho valuta un pò di turnover con l'Udinese in vista del Derby contro la Lazio di domenica. Nella Roma, pronti Smalling e Perez per partire nell'undici titolare

La sconfitta di Verona ha costretto la Roma al primo stop stagionale. Mourinho per la sfida di giovedì sera contro l'Udinese valuta alcuni cambi di formazione in ottica Derby contro la Lazio.

Le ultime su Roma-Udinese

Per la sfida contro l'Udinese Mourinho è pronto a fare del turnover. Fra i candidati a giocare dal primo minuto contro i friulani c'è Chris Smalling. Il difensore inglese è pronto a rilevare Ibanez e guidare la difesa insieme a Mancini, Karsdorp e Calafiori con Vina ancora out per infortunio. A centrocampo ci saranno Cristante e Veretout. In attacco lo Special One pensa a concedere un turno di riposo a Nicolò Zaniolo. Al posto del numero 22 è ballottaggio fra El Shaarawy e Perez. Ritorna titolare Mkhitaryan dopo la panchina di Verona. Confermati Pellegrini sulla trequarti e Abraham da centravanti.

Gotti dopo la sconfitta contro il Napoli studia qualche novità di formazione una per reparto: De Maio in difesa, Makengo in mediana e Beto in attacco. Va verso la panchina l'ex Milan Deulofeu. Stringe i denti e sarà della partita invece Stryger Larsen.

Le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Udinese (3-5-2): Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Larsen; Beto, Pussetto. Allenatore: Gotti.

Dove vedere Roma-Udinese

La partita Roma-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn. Il match sarà visibile dunque soltanto agli abbonati che potranno godersi la sfida dell'Olimpico su smart tv attraverso l'applicazione o in alternativa su dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick e le console di gioco Xbox e PlayStation (PS4 e PS5), Tim Vision. Altra soluzione è quella di vedere la partita attraverso l'app Dazn su pc o dispositivi mobili.