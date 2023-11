Roma-Udinese 3-1: Dybala torna al gol, festa giallorossa all'Olimpico

La Roma all'Olimpico batte per tre a uno l'Udinese nella tredicesima giornata di Serie A. I giallorossi si prendono i tre punti dopo la paura di una rimonta bianconera. La squadra di Mourinho domina il primo tempo contro i friulani arrendevoli e sbloccano il match con Mancini (assist di Dybala). Nella ripresa gli ospiti iniziano a palleggiare e verticalizzare facendo male alla Roma. I giallorossi sembrano perdere certezze, ma Mou dalla panchina pesca Bove ed El Shaarawy e riporta la partita dalla sua parte. Il centrocampista romano prima avvia l'azione, bella, che porta Dybala a tu per tu con Silvestri e fare 2-1 poi serve l'assist al Faraone che chiude la partita. Tre punti pesanti per la Roma che sale a quota 21 punti, a -3 dal quarto posto occupato dal Napoli.

Roma-Udinese, la cronaca

Al 20esimo al primo tentativo la Roma passa in vantaggio con Mancini che di testa mette in rete un cross su punizione di Dybala. Al 22esimo Spinazzola serve al limite Pellegrini che calcia di prima, respinge Silvestri. Al 49esimo colpo di testa di Lukaku, pallone fuori di poco. Al 53esimo destro da fuori area di Walace, blocca Rui Patricio. Al 57esimo il pareggio dell’Udnese con un colpo di testa di Thauvin che stacca fra Spinazzola e N’Dicka. Al 77esimo girata di testa di Cristante che per poco non trova la porta. All’81esimo la Roma ritorna in vantaggio con Dybala che finalizza una bella azione corale della squadra di Mourinho. Al 90esimo la Roma chiude i conti con El Shaarawy che col destro fulmina Silvestri.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 7, Llorente 6,5, N’Dicka 5,5; Karsdorp 6 (dal 77’ Zalewski s.v.), Cristante, Paredes 6,5 (dal 77’ Bove 7), Pellegrini 6 (dal 63’ Azmoun 6,5), Spinazzola 5 (dal 63’ El Shaarawy 7); Dybala 7,5, (dall’83’ Kristensen s.v.) Lukaku 6,5. All.: Mourinho 6,5

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Ferreira 5,5 (dal 79’ Kabasele 5), Bijol 4,5, Perez 5,5; Festy 6, Samardzic 5,5 (dal 69’ Lovric 5,5), Walace 6, Payero 6,5, Zemura 6 (dall’83’ Kamara s.v.); Thauvin 7 (dal 79’ Lucca s.v.), Success 5,5. All.: Cioffi 5,5

Marcatori: 20’ Mancini (R), 81’ Dybala (R), 90' El Shaarawy (R); 57’ Thauvin (U)

Ammoniti: Pellegrini (R); Ferreira (U), Samardzic (U), Success (U)

Arbitro: Massimi

I top e flop giallorossi

Dybala 7,5: Strepitoso l’argentino. Prima pennella l’assist per il gol di Mancini poi si mette in proprio e batte l’Udinese con il suo sinistro.

Bove 7: Ingresso clamoroso del centrocampista romano. Prima avvia l'azione che porta al gol Dybala e poi serve l'assist ad El Shaarawy che chiude la partita.

Paredes 6,5: Buona partita dell’argentino. Gioca bene tanti palloni e fa un buon filtro in mezzo al campo.

Spinazzola 5: In netto ritardo su Thauvin in occasione del pareggio bianconero. Grave errore. Davanti spreca un grande assist di Dybala.