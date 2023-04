Roma-Udinese 3-0: Pellegrini gol e dedica con vista Champions. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma vince per tre a zero all'Olimpico contro l'Udinese. Prova convincente della squadra di Mourinho che schiera un centrocampo a cinque con Pellegrini a supporto di Belotti. Mossa indovinata dello Special One con Bove, la sorpresa di giornata, decisivo oltre al gol con una prestazione sontuosa e col capitano nel vivo del gioco e in rete per la prima volta su azione in questo campionato e che si riscatta col supporto del pubblico dopo l'errore dal dischetto in Europa League. La Roma prova a farsi male da sola sbagliando un rigore con Cristante e concedendone uno all'Udinese ma Rui Patricio si supera e nega momenti di affanno, con Abraham che nel recupero congela il risultato. Ottima Roma che vince, convince e scappa al terzo posto a +3 dal Milan quarto ma soprattutto +5 dall'Inter quinta.

Roma-Udinese, la cronaca

Al 21esimo il primo tentativo verso la porta è dell’Udinese con un calcio di punizione di Samardzic ben bloccata da Rui Patricio. Al 22esimo occasione Roma su calcio piazzato con colpo di testa di Mancini e bel riflesso di Silvestri che respinge. Al 33esimo tentativo di Wijnaldum deviato in corner da Silvestri. Al 35esimo Giua assegna un calcio di rigore alla Roma per un fallo di mano di Pereyra su colpo di testa di Belotti. Dal dischetto va Cristante che colpisce il palo ma sulla respinta arriva Bove che spinge in rete il pallone del vantaggio giallorosso. Nell’ultimo di recupero punizione di Pellegrini pericolosa ma è bravo Silvestri ad opporsi. Al 55esimo la Roma raddoppia con Pellegrini che finalizza un perfetto contropiede orchestrato da Belotti. Al 69esimo per un fallo di mano di Mancini, l’arbitro assegno un rigore all’Udinese ma Rui Patricio para il tiro dal dischetto di Pereyra. Al 91esimo terzo gol della Roma con Tammy Abraham che di testa anticipa Perez su assist di Spinazzola.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio 7; Mancini 5,5, Smalling 6, Llorente 6; Celik 6 (dal 75’ Zalewski 6), Cristante 5,5, Bove 7, Wijnaldum 6,5 (dal 60’ Matic 6), El Shaarawy 6,5 (dal 75’ Spinazzola 6,5); Pellegrini 7 (dal 90' Tahirovic s.v.); Belotti 6,5 dal (75’ Abraham 7). All.: Mourinho 7

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 6,5; Becao 5, Bijol 6, Perez 5; Ehizibue 5,5 (dal 71’ Ebosele 6), Samardzic 5,5 (dal 78' Pafundi s.v.), Walace 5,5, Lovric 6 (dal 78' Nestorovski s.v.), Udogie 5,5 (dall'86' Masina s.v.); Pereyra 4, Success 5,5 (dal 79' Thauvin s.v.). All.: Sottil 5

Marcatori: 37’ Bove (R), 55’ Pellegrini (R), 90'+1 Abraham (R)

Ammoniti: Mancini (R); Pereyra (U), Success (U), Ehizibue (U), Thauvin (U)

Arbitro: Giua

I top e flop giallorossi

Pellegrini 7: Riscatta l’errore di Rotterdam incoraggiato dalla sua gente. Ci mette grinta e trova il primo gol su azione del suo campionato.

Rui Patricio 7: In un momento delicato della partita sale in cattedra parando un calcio di rigore.

Belotti 6,5: Ancora nessun gol segnato in campionato ma una partita preziosa con il rigore guadagnato e l’assist a Pellegrini.

Cristante 5,5: Stoico nel rientrare in campo dopo un brutto colpo e nel presentarsi dagli undici metri. Ma fallisce il tiro dal dischetto ma è fortunato che arriva Bove.