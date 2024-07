La Roma toglie dal mercato la tuta Adidas della discordia

“Non si può commettere un errore così grave nei confronti dei tifosi”. Così i Friedkin sono intervenuti sul caso della tuta Adidas che ha fatto protestare tutti i supporters giallorossi. Termina così la vicenda sul capo d’abbigliamento del brand tedesco, che sarà a breve rimosso dal mercato.

Una tuta della Roma con i colori della Lazio non era proprio accettabile. Lo pensano i tifosi e lo pensano anche i Friedkin. La proprietà americana non ha gradito il prodotto della linea Adidas. Questa la linea del club giallorosso: “La proprietà ritiene che non possa essere commesso un errore così grave nei confronti dei tifosi, che si sono giustamente risentiti. I Friedkin hanno sempre detto di essere custodi della Roma, dei suoi valori e in questo caso, dei suoi colori che sono dei tifosi”.

Tuta tolta dal mercato e procedimento disciplinare in corso per Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer, del club e responsabile del lancio del kit Adidas per la nuova linea della stagione 2024/25 sospeso dalle sue funzioni. Il caos non avrà ripercussioni sulla partnership fra il club e il suo sponsor.

Nelle ore successive alla protesta social dei tifosi della Roma, Adidas aveva provato a spiegare che il colore utilizzato per la tuta non era celeste ma verde acqua e che richiamava e rendeva omaggio al murale antinquinamento visibile ad Ostiense.