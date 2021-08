Roma-Trabzonspor: dove vedere la partita in tv e in streaming

Giovedì 26 agosto alle 19:00 la Roma ospiterà il Trabzonspor per la partita di ritorno dello spareggio di Conference League. Dopo il successo per 2 a 1 dell'andata, grazie alle reti di Pellegrini e Shomurodov, alla squadra di Mourinho basterà il pareggio per approdare alla fase a gironi della nuova competizione Uefa. La regola per cui i gol in trasferta valgono doppio è stata abolita, dunque in caso di sconfitta nei tempi regolamentari dei giallorossi con un gol di scarto, si andrebbe ai supplementari.

Le ultime su Roma-Trabzonspor

Mourinho pensa a qualche cambio di formazione visti i tanti impegni ravvicinati, ma rinconfermerà il 4-2-3-1. La difesa sarà la stessa vista all'andata e nella prima di campionato contro la Fiorentina. Quindi davanti a Rui Patricio si schiereranno Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. In mezzo al campo uno fra Veretout e Cristante riposerà. Probabilmente l'azzurro campione d'Europa. Al suo posto pronto Diawara, al centro di voci di mercato. In attacco partirà dal primo minuto Shomurodov, con Abraham pronto a subentrare e Borja Mayoral ancora in panchina. Nella batteria di trequartisti dietro l'uzbeko certo del posto è Zaniolo, anche perchè squalificato in vista del match di campionato contro la Salernitana. Pellegrini, Mkhitaryan e Carles Perez si giocano le altre due maglie. L'armeno è l'indiziato a tirare il fiato e a partire dalla panchina.

Pochi dubbi nella formazione del Trabzonspor. Il principale è legato alla presenza di Cornelius, autore della rete del momentaneo pareggio all'andata. L'ex Parma potrebbe partire titolare al centro dell'attacco al posto di Djaniny. Ballottaggio serrato fra Koybasi e Asan per un posto sulla fascia, col secondo favorito. Non mancheranno il loro ritorno all'Olimpico gli ex giallorossi Bruno Peres e Gervinho. In mezzo al campo confermato l'ex Napoli, Marek Hamsik.

Probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ie, Hugo, Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Cornelius Nwakaeme. Allenatore: Avci.

Roma-Trabzonspor, dove vedere la partita:

Roma-Trabzonspor sarà visibile su Sky. I diritti della Conference League, infatti sonos stati acquistati sia da Dazn che da Sky, e sarà proprio quest'ultima a trasmettere la sfida fra i giallorossi e i turchi. I canali dedicati alla partita saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite).Gli abbonati Sky potranno vedere la partita anche in streaming tramite l'app Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet oppure NOW.

All'andata la Roma ha trasmesso la partita anche sui suoi canali social Facebook, Twitter e Youtube. Al momento, per il ritorno, il club giallorosso, non ha ancora fornito nessuna notizia riguardo la messa in onda del match sui social.