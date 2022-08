La Roma cambia sponsor: via Hyundai, dentro Toyota

La Roma corre in campo e non solo, e lo fa con Toyota. Il noto marchio giapponese è infatti il nuovo main sponsor del club capitolino. Ad annunciare l'accordo sono stati proprio i giallorossi.

Roma e Toyota

"L'AS Roma è lieta di annunciare una nuova sponsorship con il Gruppo Toyota, che vedrà il brand automotive di fama internazionale diventare un nuovo Main Global Partner del Club" si legge sul sito ufficiale del club. Toyota sarà insieme alla Roma, maschile e femminile, col marchio del brand nipponico che apparirà sulla divisa di allenamento delle formazioni giallorosse. Toyota sostituirà Hyundai che ha collaborato con la Roma negli ultimi 4 anni.

Nuovi mezzi per la Roma

Il passaggio a Toyota che metterà a disposizione della Roma la sua flotta elettrificata rientra nei piani di trasformazione e diffusione dei principi di sostenibilità e rispetto dell'ambiente perseguiti dal club giallorosso e che fanno seguito ai lavori a Trigoria fra i quali l'inserimento di diversi pannelli solari. il Gruppo Toyota completerà la sua offerta di mobilità a favore della Roma con diversi servizi innovativi e integrati alle esigenze degli utilizzatori, che vanno dal noleggio al car sharing, dal car pooling alla piattaforma "Kinto Go", l’app di mobilità integrata multimodale per pianificare gli spostamenti di tutti i giorni (trasporto pubblico, treno, micro-mobilità, parcheggi).

I commenti

Pietro Berardi, Corporate Chief Executive Officer della Roma ha dichiarato: "Con grande piacere diamo il benvenuto a Toyota nel mondo giallorosso. È un incontro che ci permette di affrontare le prossime sfide, fuori e dentro al campo da gioco, insieme a un partner con il quale condividiamo non solo valori e principi legati allo sport e alla sostenibilità, ma anche la determinazione nell’offrire sempre il meglio a chi ripone fiducia nei nostri brand”.

Soddisfatto anche il Gruppo Toyota che tramite le parole dell'AD Toyota Motor Italia Luigi Ksawery Luca rivendica la soddisfazione della collaborazione con i giallorossi. Queste le sue parole: "Essere al fianco della AS Roma da quest’anno è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno di Toyota nel mondo dello sport e di collaborazione con aziende orientate alla mobilità sostenibile. È una partnership che si inserisce all’interno del nostro piano di attivazioni che considera lo sport come un vettore virtuoso di principi e valori per la realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva".