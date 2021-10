La Curva Sud chiama, Totti risponde: altro capitolo del rapporto con Spalletti

Vedi Roma-Napoli ma leggi Francesco Totti contro Luciano Spalletti. Durante il big match dell'Olimpico terminato zero a zero, infatti è andata in scena un nuovo capitolo del rapporto, logoro, fra l'ex capitano giallorosso e l'ex allenatore romanista. Protagonista la Curva Sud.

I fischi per Spalletti, i cori per Totti

Durante il secondo tempo, con la Roma che spingeva alla ricerca del gol vittoria, la Curva Sud ha iniziato ad intonare cori, poco gratificanti nei confronti del grande ex Luciano Spalletti. Ai cori, o meglio insulti, l'allenatore di Certaldo ha risposto con un saluto. Il tifo romanista ha così accolto l'ex allenatore, per tutti il responsabile numero uno dell'addio alla Roma e al calcio giocato di Totti.

Dopo gli insulti a Spalletti, i tifosi romanisti hanno lasciato partire i cori per Francesco Totti: "Totti Totti Totti gol" e il classico "Un capitano, c'è solo un capitano", facendo capire che ancora una volta Roma ha scelto di schierarsi col suo capitano.

La risposta di Totti

Francesco Totti non si è lasciato scappare l'occasione e tramite il suo profilo Instagram ha caricato il video dei cori a lui dedicati con la scritta: "Io e te per sempre" con tanto di cuori, ovviamente giallorossi.

La replica di Spalletti

Nel post partita, dove Spalletti è stato espulso da Massa, il tecnico del Napoli ha parlato dell'accoglienza ricevuta dal popolo romanista. "I fischi me li aspettavo, ma io so quello che ho fatto per questa squadra e un giorno si farà chiarezza su diverse questioni una volta per tutte. Ho amato la Roma nelle due situazioni in cui l'ho avuta, ho allenato calciatori splendidi ed è un'esperienza che porterò per sempre dietro. I tifosi possono dire quello che gli pare, ma quelle sono emozioni mie e non li rendo partecipi".