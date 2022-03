Di padre in figlio: torna il Totti-Gol. Da Francesco a Cristian la storia si ripete

Da Totti a Totti, la storia si ripete. Cristian, figlio del Capitano, nella sfida della Roma Under 17 contro la Reggina ha trovato la sua prima marcatura e ha riportato indietro nel tempo i tifosi romanisti pronti ad urlare ancora una volta Totti-Gol.

Il Gol di Totti jr

Un sinistro di prima a mezza altezza ed esultanza con bacio allo stemma. Così Totti jr. ha emozionato il popolo romanista proprio come negli anni passati ha fatto il padre simbolo giallorosso per eccellenza. Il gol non è stato importante ai fini del risultato, è stato l'ultimo dei sei realizzato dalla Roma alla Reggina (6-0 il risultato finale) con i giallorossi che hanno conquistato in anticipo sulla fine della regular season il pass per i quarti di finale. La rete assume un valore speciale a livello emozionale: un tuffo nel passato quando il "Totti-Gol" è stato scandito per 307 volte dai tifosi romanisti.

Cristian non indossa la 10 e nemmeno la 17 o la 20 di Francesco, ma la 18 ed il suo futuro tutto da scrivere è monitorato da Bernardo Corradi ex Lazio e attuale tecnico della nazionale under 17. Totti jr ora si gode il primo gol e fa parlare di sè, proprio come dna di famiglia. Il Totti-Gol si ripete.