Roma-Torino: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 28 novembre allo Stadio Olimpico la Roma ospiterà il Torino di Juric, partita valida per 14esimo giornata di Serie A. Rispetto alla vittoria contro lo Zorya in Conference League, Mourinho per la sfida ai granata cambierà pochi uomini.

Roma-Torino, le ultime sulle formazioni

Veretout salta la sfida contro il Torino. Il francese in diffida è stato ammonito nella partita contro il Genoa e per questa ragione non sarà a disposizione dello Special One. Mourinho al suo posto pensa a Darboe che affiancherà Mkhitaryan e Pellegrini. Il capitano giallorosso nonostante qualche problema al ginocchio stringerà i denti e sarà della partita. Mou recupera Vina, ma a sinistra il titolare sarà ancora El Shaarawy, a destra agirà Karsdorp. In difesa verso la riconferma Smalling, Ibanez sostituirà Kumbulla, confermatissimo Mancini. In porta Rui Patricio. In attacco confermato il tandem visto contro lo Zorya: Zaniolo-Abraham. Dalla panchina Shomurodov e Felix Afena-Gyan.

Juric per la partita dell'Olimpico conserva due dubbi di formazioni. Il primo riguarda l'esterno di sinistra dove è duello fra Vojvoda (favorito) e Ola Aina. Il secondo riguarda chi completerà l'attacco con Belotti e Brekalo, fra Praet e Linetty con il polacco in leggero vantaggio. Per il resto solita formazione per il Toro con Bremer che guiderà la difesa.

Roma-Torino, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Smalling; Karsdorp, Pellegrini, Darboe, El Shaarawy; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Buongiorno,DjiDji; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Linetty, Brekalo; Belotti. All.: Juric.

Roma-Torino, dove vederla

La partita dell'Olimpico fra Roma e Torino sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno godersi la sfida fra Mourinho e Juric tramite app Dazn su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare alla tv il TIMVISION Box.