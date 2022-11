Roma-Torino: le probabili formazioni e dove vedere la partita

La Roma chiuderà il suo 2022 domenica 13 novembre alle ore 15:00 all'Olimpico contro il Torino di Juric. Sarà l'ultima partita per gli uomini di Mourinho prima della sosta per il mondiale. I giallorossi arrivano alla sfida casalinga settimi in classifica e reduci dal pareggio che ha lasciato malumore contro il Sassuolo, i granata sono noni a -6 punti dai capitolini.

Roma-Torino, le ultime di formazione

Dopo lo sfogo di Mourinho nel post Roma-Sassuolo Karsdorp andrà in panchina. L'olandese è finito nel mirino del portoghese per il suo atteggiamento con tanto di intervento da parte dell'agente del calciatore. Sulla corsia destra spazio a Celik con Zalewski a sinistra vista anche l'indisponibilità di Spinazzola. Terzetto difensivo confermato con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. In mezzo al campo torna dal 1' Camara al posto di Matic, c'è Cristante in mezzo. Out Pellegrini per infortunio e con Dybala che al massimo si accomoderà in panchina, davanti spazio a Zaniolo e Volpato a sostegno di Abraham in gol nell'ultima giornata ma non convocato per il mondiale in Qatar. Panchina per Belotti e Shomurodov.

Niente partita per Schuurs infortunato, in difesa Juric al suo posto si affiderà a Buongiorno. Abbondanza in avanti per i granata con Pellegri (avanti) in lotta con Sanabria e Radoijc per la maglia da centravanti. Out Lukic a centrocampo.

Roma-Torino, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, DjiDji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. All.: Juric

Roma-Torino, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Torino sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell'Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra giallorossi e granata sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.