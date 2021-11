Roma-Torino 1-0 | Abraham mata il Toro. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. Col Torino basta un gol di Abraham nel primo tempo. La squadra di Mourinho contro i granata ha concesso il possesso palla agli avversari, si è abbassata e ha giocato di contropiede. Mancini e compagni non hanno mai rischiato e in ripartenza hanno creato le opportunità poi fallite di chiudere prima la partita. Nuova prova di solidità per la Roma che tiene lontana la Juventus in classifica e resta in coda all’Atalanta, quarta. Superlativa la prova di Smalling che non ha concesso nessuna giocata al gallo Belotti. Nota negativo il problema muscolare accusato da Lorenzo Pellegrini.

Roma-Torino, la cronaca della partita

La prima notizia della partita è negativa per la Roma. Infatti Pellegrini è costretto a lasciare il campo per infortunio. L’equilibrio fra le due squadre viene rotto al minuto 33 dal gol di Tammy Abraham. L’azione giallorossa parte da Ibanez che trova un bel corridoio per Mkhitaryan, e l’armeno a sua volta serve un pallone al bacio all’inglese che batte Milinkovic. Da apprezzare nell’azione il velo di Zaniolo che ha permesso al pallone di giungere ad Abraham. Il portiere granata poco dopo è super nel volare e a negare ad Abraham la doppietta su un colpo di testa. Nella ripresa il copione non cambia e le occasioni latitano. La Roma regala il possesso palla, sterile, al Toro che però non preoccupa mai realmente Rui Patricio.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Ibanez 6, Smalling 7; Karsdorp 6,5, Diawara 6, Mkhitaryan 7, El Shaarawy 5,5 (dall’88’ Vina s.v. ); Pellegrini s.v. (dal 15’ Perez 5,5, dal 93’ Kumbulla s.v.); Zaniolo 6,5, Abraham 7. All.: Mourinho 6,5.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Bremer 5, Buongiorno 5 (dal 76’ Baselli s.v.), Djidji 5,5 (dal 46’ Zima 6); Singo 6,5, Pobega 5,5, Lukic 6, Vojvoda 6 (dal 76’ Zaza); Praet 5,5 (dal 76’ Pjaca s.v.), Brekalo 6; Belotti 5 (dal 79’ Sanabria s.v.). All.: Juric 5,5.

Marcatori: 33’ Abraham (R)

Ammoniti: Ibanez (R), Kumbulla (R); Zima (T)

Arbitro: Chiffi

I top e flop della Roma

Abraham 7: L’inglese è l’uomo più pericoloso della Roma. Suo il gol che decide la partita. Solo Milinkovic evita la doppietta.

Mkhitaryan 7: L’armeno vive una nuova giovinezza nel nuovo ruolo. Ottimo collante fra centrocampo e attacco. Faro giallorosso in mezzo al campo.

Smalling 7: Prestazione monumentale dell’ex United. Non fa vedere un pallone a Belotti e nemmno agli altri attaccanti granata che entrano nella ripresa. Muro.

El Shaarawy 5,5: Il Faraone paga la stanchezza e perde il duello sulla fascia con Singo. Ha pure l’occasione di raddoppiare ma spreca con un brutto controllo un bel pallone di Mkhitaryan.