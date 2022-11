Roma-Torino 1-1: Matic salva Mou nel recupero, Belotti sbaglia un calcio di rigore. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma pareggia per uno a uno l'ultima partita del 2022 nel recupero. A salvare Mourinho è un suo fedelissimo Matic che trova il pari con un tiro dalla distanza. Solita brutta partita della Roma, nervosa come non mai. Lo sfogo post Sassuolo non trova risposte in campo con Mou, espulso, alle prese con una lotta personale con l'arbitro. La Roma si guadagna il pareggio (vantaggio Torino con Linetty) grazie a Dybala. La Joya accende la squadra si procura un rigore, sprecato da Belotti che con i tiri dagli 11 metri mostra i soliti limiti, e colpisce la traversa che propizia il gol di Matic. La buona notizia per la Roma, fischiata al triplice fischio dall'Olimpico (17esimo sold out consecutiva) è che il campionato riparte a gennaio.

Roma-Torino, la cronaca

Al minuto 8 occasione Torino con un colpo di testa di Sanabria che da ottima posizione non trova la porta. Al 19esimo risposta della Roma con Zaniolo che servito da Abraham da posizione defilata lascia partire un sinistro violento ad incrociare che però esce alto di poco. Al 40esimo da corner Mancini anticipa Milinkovic, ma la palla si perde sul fondo. Al 55esimo il Torino passa in vantaggio con un colpo di testa di Linetty che si inserisce a fari spenti e sorprende la difesa romanista. Al 62esimo Sanabria va a centimetri dal due a zero ma il suo tiro esce alto. Al 66esimo azione corale del Torino che termina col destro di Vlasic ben parato da Rui Patricio. Al 72esimo il primo tiro in porta della Roma porta la firma di Dybala, che rientra sul destro e trova la respinta del portiere. Al 78esimo la Roma costruisce un’altra azione pericolosa che si conclude col tiro, debole, di El Shaarawy para da Milinkovic. Ad inizio recupero Dybala si guadagna uncalcio di rigore. Dal dischetto va Belotti che colpisce il palo esterno. Dybala rientra sul sinistro e coglie la traversa, sul ribattuta arriva Matic che col mancino trova il pareggio.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 6; Celik 5,5, Cristante 5 (dal 69’ Tahirovic 6), Camara 6,5 (dal 54’ Matic 6,5), Zalewski 5,5 (dal 70’ Belotti 4); Volpato 5 (dal 46’ El Shaarawy 5,5) , Zaniolo 5,5; Abraham 5 (dal 70’ Dybala 7). All.: Mourinho 3

Torino (3-4-2-1: Milinkovic-Savic 5,5; DjiDji 5, Buongiorno 6 (dal 52’ Rodriguez 6), Zima 6; Vojvoda 6 (dal 30’ Singo 7), Ricci 6, Linetty 7, Lazaro 6; Miranchuk 6 (dal 79’ Adopo s.v..), Vlasic 6; Sanabria 5,5 (dall’81’ Radonjic s.v.). All.: Juric. 6,5

Marcatori: 94' Matic (R); 55’ Linetty (T)

Ammoniti: Camara (R), Dybala (R), Tahirovic (R) ; Buongiorno (T), Lazaro (T)

Arbitro: Rapuano

I top e flop giallorossi

Dybala 7: Camba la squadra. Un rigore procurato, e una traversa che propizia il gol.

Cristante 5: Partita pessima del fedelissimo di Mou. Lentissimo e molto impreciso. Fischiatissimo all’uscita dal campo.

Abraham 5: Il gol contro il Sassuolo resta un evento sporadico. Prova di un’aridità disarmante da parte dell’inglese che esce fra i fischi dell’Olimpico.

Belotti 4: Sbaglia il calcio di rigore, l'ennesimo della sua carriera.