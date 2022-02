AS Roma: rimpianto Florenzi. Da Karsdorp a Viña ecco i numeri disastrosi dei terzini giallorossi

Nel vortice di risultati e prestazioni negative in casa Roma, preoccupa e non poco, la situazione legata ai terzini a disposizione di Mou. Dai numeri deludenti di Karsdorp, Maitland-Niles, ma anche Viña, con Spinazzola mai visto in campo e i cui tempi di recupero si allungano sempre di più, ad oggi essersi liberati di Florenzi può essere considerato un errore da matita blu.

Emergenza terzini

Rick Karsdorp (classe ’95) è il titolare della fascia destra giallorossa da due stagioni. L’olandese è uno dei fedelissimi di Mou (terzo più utilizzato dopo Rui Patricio e Ibanez), ma i suoi numeri non sono positivi. All’ex Feyenoord su 71 cross effettuati, ne sono riusciti 19 di cui soltanto uno ha portato al gol (assist alla quarta giornata contro l’Hellas Verona). A questi numeri aggiungiamo 6 ammonizioni e un’espulsione (Milan, partita di ritorno). Numeri infelici per quello che è il titolare della Roma, scelto al posto di Florenzi.

Visti i numeri di Karsdorp, ma soprattutto ritenuto Reynolds inaffidabile, a gennaio in giallorosso è arrivato Maitland-Niles. L’inglese (classe ’97) è arrivato con la formula del prestito gratuito, ma non ha convinto nessuno. Prestazioni deludenti a destra e sinistra, subito gettato nella mischia da Mou nella partita con la Juve, l’ex Arsenal si sta rivelando un vero flop di mercato. Il periodo di adattamento al nuovo campionato può starci, ma già nelle ultime uscite Mourinho lo ha relegato in panchina dopo prestazioni più che negative, dove è stato rispolverato Viña (24 anni). L’ex Palmeiras arrivato alla Roma per 13 milioni di euro, inizialmente scelto come vice Spinazzola, si è dovuto calare nella parte da titolare con pessimi risultati. Anche per lui su 32 cross fatti, ne sono riusciti 8, un assist alla seconda giornata contro la Salernitana. Numeri bassissimi di fronte ad un alto tasso di imprecisione da parte dei terzini della Roma.

Rimpianto Florenzi

Alessandro Florenzi (classe ’91) è stato allontanato da Roma nell’era Fonseca. “Bello de nonna” (280 presenze, 28 gol, e fascia di capitano al braccio) era mal visto dal tecnico che ha spedito il calciatore in giro per l’Europa per un anno e mezzo fra Valencia e Paris Saint-Germain. In estate dopo essersi laureato campione d’Europa con l’Italia di Mancini e l’arrivo di Mou nella Capitale si pensava ad un ritorno di Florenzi in giallorosso ma il calciatore è stato girato al Milan con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Florenzi ora lotta per lo scudetto, è un jolly importante per Pioli e al di là della cifra irrisoria per un calciatore fresco campione d’Europa, Mou si starà mangiando le mani per aver lasciato partire troppo in fretta il giocatore.

Florenzi avrebbe fatto sicuramente comodo alla Roma e Mou: conosce bene l’ambiente, la piazza, è un giocatore importante, inoltre con la sua duttilità sarebbe tornato utile a Mou anche da esterno alto, o da interno di centrocampo. Il trasferimento per ora premia solo il calciatore che guarda la Roma da una posizione di classifica nettamente superiore, e che fa ripensare ai capitolini su una scelta di mercato fatta un po' troppo di fretta.