AS Roma: ecco la terza maglia (FOTO)

La Roma ha presentato sui suoi canali social al sua terza maglia per la stagione 2022/2023. La nuova divisa farà il suo debutto questa sera allo Stadio Olimpico nella sfida di Europa League fra i giallorossi e i finlandesi dell'Helsinki.

La terza maglia

La maglia è totalmente nera con inserti rosa e grigi, mentre il colletto e i bordi delle maniche sono di un nero ancora più scuro. Sulla divisa presente un doppio logo: quello del club in bianco e il classico ASR cerchiato in bianco. Dietro al colletto c'è la "Figli di Roma". Questo il commento del club: "Il kit è caratterizzato da un' accattivante palette in nero e rosa, in un intreccio di forme moderne che richiama l'indissolubile legame di un branco di lupi".

La maglia è già in vendita negli store della Roma al prezzo di 90 euro, 110 per la versione elite.

Il debutto

La terza maglia della Roma sarà indossata questa sera all'Olimpico, nuovamente sold out, dai ragazzi di Mourinho in occasione della seconda giornata di Europa League contro l'Helsinki. Fra i protagonisti in campo e modelli della nuova maglia, Roger Ibanez che ha commentato così la nuova divisa romanista: "Mi piace molto il design coraggioso di questa maglia, un look innovativo che rispecchia la nostra voglia di distinguerci in campo".