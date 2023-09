La Roma presenta la terza maglia della stagione

In attesa di scendere in campo contro il Genoa nell'infrasettimanale per la sesta giornata di Serie A, la Roma ha presentato la terza maglia per la stagione 2023/2024.

Targata Adidas, la terza maglia della Roma si presenta total black. La base è di colore nero con il giallorosso presente in alcuni dettagli. Fra questi le strisce che partono dal colletto in versione Henry e che riprendono i colori del club e il motivo guilloché presente nelle maniche e che è ispirato ai mosaici dell’Antica Roma.

All’altezza del cuore torna il Lupetto di Gratton tanto amato dai tifosi romanisti. In questa versione il Lupetto è di colore nero e dentro un cerchio bianco con bordi giallorossi. Eredità di Gratton anche la R stilizzata presente dietro al colletto.

Così la Roma ha presentato il terzo kit: “Modernità e contaminazione sono gli elementi che rappresentano le nuove generazioni di appasionati di calcio. Per i tifosi orgogliosi della storia e dell’identità del proprio Club non solo durante le partite”. La Roma ha inoltre cambiato la suo foto profilo dei canali social riproponendo il lupetto di Gratton presenta nella terza maglia.