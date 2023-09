"Lukaku infame": lo striscione dei tifosi dell'Inter contro Big Rom

Il trasferimento di Romelu Lukaku fa discutere. I tifosi della Roma gioiscono per l'arrivo del belga accolto da eroe a Ciampino e osannato all'Olimpico nonostante la sconfitta dei giallorossi contro il Milan. Non hanno gradito il cambio maglia invece i tifosi dell'Inter che nella Capitale hanno esposto uno striscione contro il centravanti.

Ai piedi di Lukaku

I tifosi della Roma sono ai piedi di Lukaku. Birra, pizza, gelato, murale in città celebrano Big Rom che a Ciampino è stato accolto da circa 5mila tifosi (fra loro vandali che hanno distrutto delle auto, ndr) e anche dal sindaco Gualtieri al Colosseo (gesto commentato anche da Lotito, ndr). L'attaccante è stato presentato dalla Roma nel pre partita contro il Milan con tanto di giochi pirotecnici e con l'Olimpico (35esimo sold out consecutivo) che a gran voce ha urlato il nome di Lukaku.

Lo striscione contro Lukaku

Nelle vicinanze dello Stadio Olimpico è apparso uno striscione contro Romelu Lukaku. "Lukaku infame" si legge con la firma della Curva Nord dell'Inter che in estate ha rinnovato il suo gemellaggio con la Curva Nord della Lazio. Un attacco al belga da parte dei tifosi nerazzurri che non hanno gradito il comportamento di Lukaku promesso sposo dell'Inter prima del "tradimento" dell'attaccante.

Lukaku si prepara

Lukaku ha saltato tutta la preparazione estiva essendo finito ai margini del Chelsea. Il belga è in ritardo di condizione ma sta lavorando duramente per essere subito pronto per Mou che lo ha già lanciato nel finale del match contro il Milan. Lukaku adesso sta lavorando col Belgio visti gli impegni in nazionale per essere pronto per giocare dal 1' contro l'Empoli (alla pari di Dybala, Aouar e Renato Sanches infortunati). Nella speranza di ricevere rifornimenti adeguati, Big Rom lavora per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato.