Biglietti troppo cari: lo striscione dei tifosi sotto la sede della Roma

Venerdì 1 settembre la Roma giocherà contro il Milan per la terza giornata di campionato e spingere la squadra di Mourinho alla prima vittoria stagionale ci saranno i tifosi all'Olimpico che va verso il 35esimo sold out consecutivo. Nonostate il tutto esaurito però i tifosi della Roma protestano contro la società per il caro biglietti tanto da sorprendere il club giallorosso con uno striscione nella sede dell'Eur.

Lo striscione

In via Liszt, adiacente a viale Tolstoj sede della Roma all'Eur, è apparso uno striscione di contestazione di alcuni tifosi giallorossi verso la nuova politica sui biglietti della società. Questo il messaggio: "75 euro per un biglietto è una mancanza di rispetto. Prezzi popolari". Non è il primo striscione apparso in città in polemica con l'aumento dei costi dei biglietti attuato dal club giallorosso in questa stagione. "Non è questo il modo di trattare chi ama la Roma”, "uno schiaffo al popolo" sono alcuni dei messaggi social di protesta di diversi romanisti.

I costi

Dopo aver riportato i tifosi allo stadio con politiche di prezzi molto popolari, la Roma ha cambiato rotta in questo avvio di stagione. Per la partita contro il Milan ad esempio, sul sito della Roma sono rimasti pochissimi biglietti e i prezzi sono alle stelle. In Curva Sud ci sono ticket da 75 euro, per la Tribuna Montemario prezzo che oscilla fra i 134 ai 275 euro, mentre nella Tevere 137 ai 185 euro. Prezzo più basso per un biglietto in Curva Nord, 62 euro, ma il settore è tutto esaurito.

La scelta

L’aumento dei prezzi è una scelta della Roma che deciso di premiare coloro i quali in estate hanno optato per l’abbonamento (306 euro il classic). I numeri parlando di oltre 40mila tifoso romanisti che hanno deciso di abbonarsi e seguire ancora una volta la stagione dei ragazzi di Mourinho. Una scelta che ha creato un pò di malumore nella piazza giallorossa ma che non ha ancora allontanato i tifosi dallo stadio come dimostrano i continui sold out.