Roma riecco Spinazzola, la buona notizia dal Franchi

Nella sconfitta contro la Fiorentina, fra polemiche arbitrali e una prestazione scialba della squadra dal punto di vista fisico e mentale, la Roma può trovare una nota positiva: il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola. L'esterno azzurro ha infatti fatto il suo debutto stagionale al Franchi dopo il lungo infortunio.

Riecco Spinazzola

10 mesi, 311 mesi dopo Leonardo Spinazzola ha ricalcato un campo da calcio. L'esterno romanista è stato out per tutta la stagione causa un brutto infortunio rimediato nei quarti di finale di Euro 2020 nella sfida dell'Italia al Belgio. Il suo infortunio ha inciso molto sull'andamento della Roma dove sono emerse le gravi lacune sull'out di sinistra, specie prima dell'exploit di Zalewski visto le deludenti prestazioni di Vina (erede designato di Spinazzola) ed El Shaarawy. L'esterno è stato un fattore nell'Europeo vinto dall'Italia, era ed è importante per la Roma per la sua capacità di inseririsi e il suo moto perpetuo sulla fascia sinistra. Sarà lui il primo vero rinforzo di Mourinho per la prossima stagione.

Anche se per i soli minuti di recupero per Spinazzola è stato importante ritrovare il clima partita come ha dichiarato nel post gara: "Finalmente è arrivato il momento che ho sognato in questi dieci mesi, lo aspettavo da tanto e sono stato felice. Anche se la più grande era stata tornare in gruppo. Ora so che posso diventare ancora più forte. Speravo tanto nella finale di Conference League, per la Roma, per i tifosi e anche per me. È importante anche sperare di giocare quella finale e sentirmi di nuovo me stesso".

Spinazzola e la Roma

Spinazzola, classe '93, è arrivato alla Roma nella stagione 2019/2020. In totale con la maglia giallorossa ha collezionato 72 presenze e 4 reti. Nonostante i tanti infortuni, l'ulitmo il più grave la lacerazione del tendine d'Achille, negli anni Spinazzola è diventato un giocatore fondamentale della Roma. Quella al Franchi è la sua prima presenza in questa campionato.