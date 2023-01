Dal Napoli a Napoli: Spinazzola alla ricerca di riscatto

Nella Roma che lavora alle cessioni di diversi giocatori, da Zaniolo a Karsdorp passando per Shomurodov, e che nel frattempo ha agganciato l’Inter al terzo posto della classifica, c’è chi cerca riscatto in questa seconda parte di stagione e non solo. Parliamo di Leonardo Spinazzola.

Spinazzola dove sei

Leonardo Spinazzola (’93) è alla ricerca di un riscatto personale dopo i tanti infortuni che lo hanno perseguitato. L’esterno ha saltato buona parte della scorsa stagione per il brutto e serio infortunio rimediato all’Europeo, rientrando in tempo per la festa per la Conference League. Da lui la Roma si aspettava molto in questa stagione ma l’ex Juventus non sta mantenendo le aspettative (18 presenze, 1 assist in tutte le competizioni). Partito con i gradi di titolare ad avvio annata, Spinazzola ha deluso finendo oscurato da Zalewski che sta facendo lievitare le sue buone prestazioni e poi dall’ennesimo infortunio arrivato alla fine di ottobre. Un infortunio di muscolare che ha tenuto l’esterno out per il finale del 2022 e ha confermato la fragilità fisica del calciatore che quando in forma sfreccia sulla fascia.

Occasione Napoli

Domenica prossima la Roma sfiderà il Napoli e per Spinazzola il Maradona potrà essere un palcoscenico importante. Mourinho infatti non potrà contare su Celik squalificato e su Karsdorp, fuori rosa ed ecco allora che si aprono le porte della titolarità per Spinazzola. Proprio contro il Napoli nel girone di andata arrivò l’ultima partita da titolare del 37 romanista prima dell’infortunio, ora per lui la possibilità di dimostrarsi decisivo. Una partita importante per la Roma, per il giocatore e per il suo futuro.

Futuro di Spinazzola

I prossimi sei mesi saranno importanti per il futuro di Spinazzola. L’esterno ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2024 (stessa data di scadenza di quello di Zaniolo) e guadagna circa 3 milioni di euro. Le parti avevano avviato dei colloqui lo scorso settembre, con l’agente (Davide Lippi, ndr) spesso presente all’Olimpico a monitorare il suo assistito. L’ennesimo infortunio però ha fatto frenare la Roma che cerca garanzie fisiche e attende risposte sul campo, come fatto per altri compagni di Spinazzola, prima di sedersi nuovamente a trattare il rinnovo.