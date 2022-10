Altra tegola per Mourinho: Spinazzola torna nel 2023

Non c'è pace per la Roma per quanto riguarda l'infermeria. Infatti Mourinho dopo Dybala, Wijnaldum perde per questo 2022 anche Leonardo Spinazzola: l'esterno si è infortunato e ritornerà a disposizione del portoghese soltanto nel 2023.

L'infortunio di Spinazzola

Spinazzola ('93) si è infortunato durante l'allenamento di sabato. L'esterno giallorosso ha rimediato una lesione al retto femorale sinistro. Si tratta del primo infortunio muscolare in questa stagione per Spinazzola che aveva saltato buona parte della scorsa annata per via dell'infortunio al tendine d'Achille rimediato in Nazionale. L'esterno non stava giocando una brillante stagione mancando nella sua qualità migliore ovvero il saltare l'uomo. Fino ad oggi Spinazzola ha collezionato fra campionato ed Europa League 16 presenze e messo a referto un assist.

I tempi di recupero di Spinazzola

Per Leonardo Spinazzola il 2022 è finito qui. Il calciatore infatti salterà oltre alla sfida di oggi in casa dell'Hellas Verona anche il Derby contro la Lazio, il Sassuolo e il Torino in Serie A e la sfida da dentro o fuori in Europa League contro il Ludogorets in programma all'Olimpico giovedì prossimo. Il suo rientro è previsto per gennaio 2023 al rientro dopo la sosta per i mondiali in Qatar. Con quello di Spinazzola salgono a quota 18 gli infortuni in stagione per i romanisti, di cui nove a livello muscolare.

Le occasioni per Mou

Al posto dell'infortunato Spinazzola agirà Zalewski. Il polacco di Tivoli infatti dopo essere stato usato a destra da Mou con l'infortunio dell'ex Juventus tornerà a sinistra zona del campo dove lo Special One lo lancio nella scorsa stagione. Sorriso amaro per il tecnico portoghese che aveva da poco recuperato Karsdorp che adesso ritornerà ad essere il titolare della corsia di destra della Roma. I giallorossi sulle corsie esterne recuperano in parte Celik. Il turco che si era infortunato in occasione di Roma-Real Betis infatti fa parte dei convocati per la sfida di Verona, e andrà in panchina cercando di ritrovare la condizione per queste ultime partite prima della sosta.