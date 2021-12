Roma-Spezia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Lunedì 13 dicembre alle 20:45 la Roma torna in campo all'Olimpico contro lo Spezia. Nella partita contro i liguri Mourinho ritrova Thiago Motta suo calciatore nell'Inter del Triplete. Vista la squalifica di Zaniolo, lo Special One si riserva ancora dei dubbi su chi affiancherà Abraham in attacco.

Roma-Spezia, le ultime di formazione

Niente Spezia per Mancini e Zaniolo squalificati. Mourinho al posto del numero 23 giallorosso in difesa schiererà Kumbulla insieme a Smalling e Ibanez. A centrocampo ci saranno Cristante, Mhkitaryan e Veretout, mentre sulle corsie esterne agiranno Vina a sinistra e Karsdorp, al ritorno dalla squalifica, a destra. Torna pure Abraham dopo una giornata di stop, ma il suo partner è un rebus. Sono infatti in tre per una maglia: Shomurodov, Felix Afena-Gyan, tornato negativo al Covid e Borja Mayoral. Proprio lo spagnolo dopo la buona partita contro il CSKA Sofia è leggermente favorito. In porta torna il titolare, Rui Patricio.

Il 3-5-2 è il modulo scelto anche da Thiago Motta. L'ex calciatore di Mou, opterà per Gyasi a tutta fascia e affiderà le chiavi del centrocampo a Giulio Maggiore, finito nel mirino di mercato proprio della Roma. In attacco non ci sarà Nzola non convocato, allora spazio alla coppia Manaj e Verde ex della partita che ha debuttato in Serie A proprio con la maglia giallorossa sotto la guida di Garcia.

Roma-Spezia, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Abraham, Borja Mayoral. All.: Mourinho.

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Verde, Manaj. All. Thiago Motta.

Roma-Spezia, dove vederla

La partita fra Roma e Spezia sarà trasmessa in co esclusiva da Dazn e da Sky. Gli abbonati Dazn potranno seguire la partita dell'Olimpico tramite app Dazn su smart tv, oppure collegando il televisore alla Xbox o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà fruibile anche attraverso dispositivi mobili.

Per quanto riguarda Sky invece la sfida fra Mourinho e Thiaho Motta sarà trasmessa sui canali Sky Sport, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. In alternativa si potrà vedere in streaming tramite SkyGo.