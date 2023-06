Roma-Spezia: le probabili formazioni e dove vedere la partita

La Roma delusa e arrabbiata terminerà la sua stagione domenica 4 giugno alle ore 21:00 all'Olimpico affrontando lo Spezia. Partita delicata sia per i giallorossi reduci dalla sconfitta ai rigori con tante polemiche nella finale di Europa League contro il Siviglia che cercano punti per mantenere il posto nella coppa europea, ma anche per i liguri a caccia della salvezza. L'andata al Picco terminò con una vittoria romanista targata Abraham e El Shaarawy.

Roma-Spezia, le ultime di formazione

Mourinho squalificato (a rischio pure con la Uefa) non sarà in panchina al suo posto Foti. I giallorossi opteranno per poco turnover puntando ad una vittoria importante per la classifica e per ringraziare il proprio pubblico. Tornerà titolare anche in campionato Dybala con Pellegrini a supporto di Belotti in vantaggio su Abraham. A centrocampo Cristante con Bove, iniziale panchina per Matic. Sulle corsie esterne Zalewski ed El Shaarawy pronti a prendere il posto rispettivamente di Celik e Spinazzola. In difesa ok Mancini e Smalling, Llorente può scalzare Ibanez. In porta Rui Patricio. In panchina Abraham e Wijnaldum.

In casa Spezia le speranze salvezza sono affidate a Nzola in attacco e Dragowski in porta. Semplici perde Bastoni e Caldara. In dubbio anche Maldini.

Roma-Spezia, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Belotti. All.: Foti (vice)

Spezia (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolao; Amian, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Nzola, Gyasi. All.: Semplici

Roma-Spezia, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Spezia sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione per la sfida dell’Olimpico tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone