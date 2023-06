Roma-Spezia 2-1: Dybala qualifica i giallorossi alla prossima Europa League. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte per due a uno in rimonta lo Spezia nell'ultima giornata del suo campionato. I giallorossi subiscono un gol a freddo, ma con pazienza ribaltano il risultato, sotto gli occhi di Ryan Friedkin che nel pre partita ha incontrato il presidente di Sport e Salute e l'ambasciatore americano in Italia Crowley, parlando della crescita dell'Olimpico, con le reti di Zalewski e di Dybala su rigore nel recupero. Il successo permette alla squadra di Mourinho di chiudere con una vittoria davanti ai propri tifosi e di blindare un posto nella prossima edizione dell'Europa League.

Roma-Spezia, la cronaca

Al 6’ Spezia in vantaggio con un colpo di testa di Nikolaou sul secondo palo. Al 15esimo reazione Roma con la traversa colpita da El Shaarawy. Al 43esimo il pari della Roma con un tiro-cross di Zalewski che sorprende Zoet. Al 54esimo Zoet a vuoto ma sul secondo palo Pellegrini non trova la deviazione in porta. Al 64esimo Roma ad un soffio dal gol con una bella azione personale di Dybala che sfiora il palo. Al 70esimo tiro di Reca, para Svilar. Al 71esimo occasione monumentale per lo Spezia ma Zurkowski su assist di Nzola spara alto. All'85esimo mancino di prima di Dybala respinto a fatica da Zoet. All'89esimo espulso Amian per doppia giallo dopo un fallo di rigore su El Shaarawy. Dal dischetto va Dybala che no sbaglia. al 98esimo pallone del tre a uno per El Shaaray che col mancino spara alto. Ancora il 92 giallorosso chiama alla parata Zoet al 103esimo.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Svilar 6; Celik 6 (dal 46’ Llorente 6), Mancini 6 (dall’82’ Wijnaldum s.v.), Smalling 6, Zalewski 7; Cristante 5,5, Bove 6,5 (dal 64’ Matic 6); El Shaarawy 6,5; Pellegrini 5,5, Dybala 7; Belotti 5 (dal 64’ Abraham s.v.dall’80’ Spinazzola s.v.) ). All.: Foti (vice) 6

Spezia (3-5-2): Zoet 5,5; Wisnieswski 5,5, Ampadu 6, Nikolaou 6,5 (dal 97' Krollis s.v.); Amian 4, Bourabia 6, Esposito 5,5 (dal 92' Shomurodov s.v.), Zurkowski 5,5 (dall'87' Ekdal s.v.), Reca 5,5; Gyasi 5,5 (dall'87' Verde s.v.), Nzola 6,5. All.: Semplici 6

Marcatori: 43’ Zalewski (R), 91' Dybala (R); 6’ Nikolaou (S)

Ammoniti: Pellegrini (R), Dybala (R); Esposito (S), Nikolaou (S), Zoet (S), Wisnieswski (S), Shomurodov (S)

Espulsi: Amian (S)

Arbitro: Maresca

I top e flop giallorossi

Dybala 7: Il giocatore più forte della squadra realizza il rigore della vittoria che blinda la qualificazione all'Europa League della Roma nella prossima stagione.

El Shaarawy 6,5: Partita positiva del Faraone che ha il merito di guadagnarsi il rigore realizzato da Dybala.

Pellegrini 5,5: Solita partita del capitano romanista. Spesso assente e a volte lucido. Molto altalenante.

Belotti 5: Un fantasma. Conclude la sua pessima stagione con zero gol in campionato. Esce comunque fra gli applausi del pubblico dell’Olimpico.