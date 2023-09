AS Roma: ecco il girone di Europa League 2023/2024

Riparte il cammino in Europa League della Roma. Dopo la sconfitta in finale a Budapest la squadra di Mourinho ha scoperto il suo girone nella seconda competizione europea per club. Percorso sulla carta molto agevole per i giallorossi.

Il girone della Roma

La Roma è stata sorteggiata nel gruppo G. I giallorossi di Mourinho finiscono nel girone con lo Slavia Praga, i moldavi dello Sheriff e gli svizzeri del Servette. Gruppo alla portata dei giallorossi che evitano trasferte complicate e avversarie pericolose.

Tutti i gironi dell’Europa League 2023/20224

Di seguito il quadro completo dei gironi dell’Europa League 2023/2024

Girone A: West Ham, Olympiacos, Friburgo, Backa Topol

Girone B: Ajax, Marsiglia, Brighton, AEK Atene

Girone C: Rangers, Real Betis, Sparta Praga, Limassol

Girone D: Atalanta, Sporting Lisbona, Sturm Graz, Rakow

Girone E: Liverpool, Lask, Union Saint-Gilloise, Tolosa

Girone F: Villareal, Rennes, Maccabi-Haifa, Panathinaikos,

Girone G: Roma, Slavia Praga, Sheriff, Servette

Girone H: Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken

Europa League 2023/2024, il calendario dei gironi

La fase a gironi dell’Europa League 2023/2024 si giocherà fra settembre e dicembre. Il 18 settembre il sorteggio per gli spareggi e la fase ad eliminazione (febbraio-maggio). La finale si terrà a Dublino all’Aviva Stadium il 22 maggio 2024. Ecco le date della fase a gironi:

Prima giornata: 21 settembre 2023

Seconda giornata: 5 ottobre 2023

Terza giornata: 26 ottobre 2023

Quarta giornata: 9 novembre 2023

Quinta giornata: 30 novembre 2023

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Europa League 2023/2024, il regolamento

Sono trentadue le squadre al via dell’Europa League 2023/2024 distribuite in 8 gironi in partite in orario 18:45 e 21:00 Le prime classificate di ogni gruppo avanzano agli ottavi di finale, le seconde classificate invece giocheranno lo spareggio (andata e ritorno) contro le terze retrocesse dalla Champions League. Le terze classificate del girone di Europa League invece sfideranno le seconde classificate dei gironi di Conference League per proseguire il loro cammino europeo nella terza coppa europea per club.