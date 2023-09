Roma, sorteggio Europa League: obiettivo Dublino

Dopo aver cullato la vittoria dell’Europa League a Budapest, nella giornata di oggi la Roma riparte alla caccia del trofeo con un Lukaku in più. Alle ore 13:00 infatti si effettueranno i sorteggi della fase a gironi della nuova edizione dell’Europa League.

Obiettivo Dublino

La delusione e la rabbia nei confronti di Taylor per la finale di Budapest non è ancora passati ai tifosi giallorossi. Mourinho e i suoi partono con l’obiettivo di arrivare fino in fondo anche in questa edizione dell’ex Coppa Uefa con la voglia di alzare quel trofeo che nella scorsa stagione è sfuggito ai calci di rigore. Stessa voglia di rivalsa che ha Romelu Lukaku che con la maglia dell’Inter ha perso l’Europa League sempre contro il Siviglia. L’obiettivo per i giallorossi è arrivare alla finale di Dublino.

Le fasce dell’Europa League

La Roma è inserita in prima fascia ed è quindi testa di serie. I giallorossi eviteranno subito le big come Liverpool e West Ham (vincitore della scorsa Europa League). Niente derby italiano con l’Atalanta (testa di serie). Spauracchi in seconda fascia con Marsiglia, Sporting Lisbona e Real Betis squadre da evitare, così come il Brighton di De Zerbi in terza. Possibile incorcio con l'ex Matic.

Ecco nel dettaglio tutte le quattro fasce:

Prima Fascia: Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers;

Seconda Fascia: Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, Lask.

Terza Fascia: Terza fascia – Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde;

Quarta Fascia: Tolosa, Aek Atene, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken.

Dove vedere i sorteggi di Europa League

I sorteggi dell’Europa League 2023/2024 saranno trasmessi su Sky Sport. Questa però non rappresenta l'unica soluzione per vedere la formazione dei raggruppamenti. Infatti è garantita la visione anche su Dazn, Now e sui canali Uefa.