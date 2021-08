Sorteggio Conference League | Roma tutto facile. Ecco le avversarie del girone

Giorno di sorteggi per la Roma. La squadra di Mourinho, testa di serie e unica italiana a partecipare dall'inizio, è infatti inserita in prima fascia nella Conference League, la nuova competizione europea per club voluta dalla Uefa e alla sua prima edizione.

La Roma è arrivata alla fase ai gironi della competizione dopo aver eliminato nei playoff i turchi del Trabzonspor. Nella sfida di ritorno all'Olimpico, i giallorossi si sono imposti per 3 a 0, confermando la vittoria per 2 a 1 in Turchia all'andata.

Le avversarie della Roma in Conference League

Il sorteggio di Instabul vede la Roma inserita nel gruppo C. I giallorossi nel loro gruppo affronteranno gli ucraini dello Zorya eliminati dal Rapid Vienna negli spareggi di Europa League, i bulgari del CSKA Sofia già affrontati dalla Roma nella scorsa edizione dell'EL, e i norvegesi del Bodø/Glimt.

Un girone non difficile per la Roma che insieme al Tottenham di Harry Kane, è la favorita alla vittoria finale della Conference League, in attesa delle squadre retrocesse dall'Europa League. La nuova coppa è nel mirino di Mourinho che in carriera in Europa ha vinto 1 Coppa Uefa (Porto 2003); 1 Europa League (Manchester United 2017) e 2 Champions League (Inter 2010 e Porto 2004).

La Conference League

Saranno 32 le squadre al via della Conference League, divise in 8 gruppi da 4 squadre. Le prime classificate del girone passeranno direttamente agli ottavi di finale mentre le seconde classificate sfideranno agli spareggi le terze classificate dei gruppi di Europa League. In Conference League non è previsto il VAR, che sarà utilizzato soltanto nella finale.

La finale di Conference League è in programma all'Arena Kombëtare di Tirana, in Albania il 25 maggio 2022.