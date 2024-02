Sorteggi Europa League: la possibile avversaria della Roma agli ottavi di finale

La Roma ai calci di rigore grazie ad un super Svilar ha eliminato il Feyenoord conquistando gli ottavi di finale di Europa League. La prossima avversaria dei giallorossi sarà svelata oggi, venerdì 23 febbraio a Nyon (ore 12:00) quando saranno effettuati i sorteggi degli accoppiamenti del turno successivo dove non mancano le insidie.

Svilar eroe dell’Olimpico

La Roma approda agli ottavi di finale grazie a Svilar. Il nuovo portiere titolare della Roma, dopo l’assoluta parità fra andata e ritorno contro il Feyenoord, risulta decisivo nella lotteria dei rigori. Il classe ’99 para due tiri dal dischetto scacciando via la paura dell’eliminazione maturata dopo l’errore di Lukaku. Alle parate di Svilar, si aggiunge il destro di Zalewski ultimo rigorista che non sbaglia e che ha fatto partire la festa all’Olimpico.

Le possibili avversarie agli ottavi

Ai sorteggi la Roma arriva dai playoff (successivi al secondo posto del girone) da non testa di serie e questo rischia di complicare non poco l’accoppiamento per gli ottavi. Le insidie più grandi per i ragazzi di De Rossi si chiamano Liverpool e Bayer Leverkusen rispettivamente prime della classe in Premier League e Bundesliga. Oltre ai Reds, ci sono altre due squadre inglesi fra le possibili avversarie dei giallorossi: il sorprendente e bel Brighton di De Zerby e il West Ham vincitore della scorsa edizione della Conference League. Più abbordabili restano i Rangers anche se giocare a Glasgow non è mai facile, gli spagnoli del Villarreal e lo Slavia Praga che proprio in Repubblica Ceca hanno condannato la Roma al secondo posto nel girone. Visti i vincoli per partite di squadre della stessa nazione, Pellegrini e compagni non potranno affrontare l’Atalanta.

Ecco le possibili avversarie della Roma:

Liverpool;

Bayer Leverkusen;

Brighton;

Rangers;

West Ham;

Villarreal;

Slavia Praga.

Quando si giocano gli ottavi di Europa League?

Gli ottavi di finale di Europa League si giocheranno entro la metà di marzo. La Roma giocherà l’andata all’Olimpico il 7 marzo, mentre il ritorno in trasferta è in programma il 14 marzo. Giallorossi giocheranno la prima in casa visto che non sono testa di serie al sorteggio.