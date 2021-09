Roma-Cska Sofia: dove vedere la partita di Conference League in tv e in streaming

Giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico inizierà la fase a gironi della Conference League della Roma. La squadra di Mourinho è arrivata a questa fase dopo aver superato negli spareggi i turchi (vincendo sia all'andata che al ritorno) del Trabzonspor. Il primo avversario del gruppo C dei giallorossi sarà il Cska Sofia.

Le ultime su Roma-Cska Sofia

Per la prima volta dopo cinque partite, Mourinho effettuerà un pò di turnover per la sua Roma. In porta ci sarà sempre Rui Patricio davanti a lui però cambiano gli interpreti. Sulle fasce ci saranno Karsdorp e Calafiori che darà un turno di riposo a Vina, centrali Mancini e Smalling al debutto stagionale. Kumbulla pronto a dare il fiato a Mancini, ma l'azzurro parte avanti nel ballottaggio. A centrocampo conferma per Cristante, mentre Veretout apparso affaticato contro il Sassuolo va verso la panchina. Pronto Diawara al suo posto. In attacco in crescita le quotazioni di Borja Mayoral che rileverà Abraham. Riposo anche per Zaniolo e Mkhitaryan con Carles Perez ed El Shaarawy il match winner contro il Sassuolo pronti a giocare dal primo minuto. Ancora titolare il capitano Lorenzo Pellegrini. Panchina per Shomurodov pronto a subentrare magari proprio al posto del numreo sette giallorosso.

Il tecnico Mladenov è pronto a sfidare la Roma con il 4-3-3. Il tridente offensivo sarà formato da Yomov e Wildschut esterni e Ahmedov come punta centrale. Molti dubbi sulla presenza di Youga e Geferson alle prese con problemi fisici. Sicuro assente lo squalificato Jordy Caicedo.

Le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. Allenatore: Mourinho.

Cska Sofia (4-3-3):Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Youga, Geferson; Yomov, Ahmedov, Wildschut. Allenatore: Mladenov.

Dove vedere Roma-Cska Sofia

La partita Roma-Cska Sofia sarà visibile in diretta tv su Sky sul canale Sky Arena oppure Sky Sport. Visione garantita in streaming anche su Sky Go. La sfida di Mourinho e i suoi sarà trasmessa anche in streaming da Dazn. Gli abbonati infatti potranno vedere Roma-Cska Sofia accedendo al sito o scaricando l'app su smart tv, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure collegando il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.