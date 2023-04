Doppia tegola per Mou: infortuni per Smalling e Wijnaldum

La Roma è stata protagonista di un'altra grande notte europea. I giallorossi hanno rimontato il Feyenoord e conquistato le semifinali di Europa League. La serata magica dell'Olimpico è stata però macchiata da due infortuni per due giocatori importanti per Mourinho: Smalling e Wijnaldum.

L'infortunio di Wijnaldum

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato Gini Wijnaldum. L'olandese nel primo tempo dopo uno scatto in profondità ha accusato un problema muscolare e si è fermato.Un problema al flessore sinistro per il centrocampista sostitutio da El Shaarawy che risulterà decisivo per il passaggio del turno. Nelle prossime ore l'olandese sarà sottoposto ad esami strumentali per conoscerne l'entità.

L'infortunio di Smalling

L'infortunio di Smalling è per dinamica e non, molto simile a quello di Wijnaldum. Poco prima dell'80° il difensore inglese corre all'indietro per bloccare Danilo ma sente tirare dietro alla coscia. Andato subito a terra, l'ex Manchester United è apparso subito preoccupato per le sue condizioni, così come Mancini che ha chiesto alla panchina giallo rossa il cambio per il compagno. Esami strumentali per Smalling (vicino al rinnovo) nelle prossime ore, anche per lui si teme un problema al flessore.

I tempi di recupero di Smalling e Wijnaldum

Per conoscere con esattezza i tempi di recupero di Smalling e Wijnaldum bisognerà aspettare gli esiti degli esami strumentali. Quello che è certo che i due saranno out lunedì a Bergamo contro l'Atalanta ed il rischio di vederli assenti anche contro il Milan (29 aprile) è concreto. Una doppia tegola pesante per la Roma impegnata in questo finale di stagione nella volata per la Champions League e alla conquista dell'Europa League.