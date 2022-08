Dilemma Shomurodov. Mou frena la cessione? Ecco che succede

La Roma ha vinto e convinto contro il Monza per tre a zero grazie alla doppietta di Dybala e al gol di ibanez. Nonostante la serata di Joya all'Olimpico, per Mou sono arrivate due brutte notizie: gli infortuni di Kumbulla e di El Shaarawy. Lo stop del Faraone adesso mette il punto interrogativo sulla partenza di Shomurodov.

Gli infortuni

Kumbulla ha lasciato il campo poco prima della mezz'ora di gioco. Il difensore al termine di uno scatto per stare dietro ad un attaccante brianzolo è stato costretto al cambio per un problema al flessore delle gamba sinistra. Nel finale di partita col risultato in tasca invece ha abbadonato l'incontro Stephan El Shaarawy. Il Faraone che stava inseguendo il pallone si è toccato la coscia destra e si è buttato per terra prima di abbondanare il terreno di gioco. Le condizioni di entrambi saranno valutate nei prossimi giorni ma Mou nel post partita alla domanda come stanno i due ha risposto con un secco "Male".

Shomurodov resta?

L'infortunio di El Shaarawy porta riflessioni a Trigoria sul futuro di Shomurodov. L'uzbeko è stato messo ai margini da Mourinho e ha passato tutta l'estate sul merccato. Destinato al Bologna con cui aveva l'accordo ora l'attaccante può restare. Shomurodov sa che restando in giallorosso sarà l'ultima scelta di Mou visti gli arrivi di Belotti (ieri all'esordio) e Dybala, e la presenza di Zaniolo, Abraham ed El Shaarawy. Ma proprio lo stop del 92 sta portando Mourinho a non privarsi di Shomurodov per non restare con la coperta corta in attacco. "Eldor desso penso si tranquillizzerà, perché c'è stata tanta pressione su di lui sul mercato, se parte o non parte. Adesso ci aiuterà anche lui con più tranquillità" ha detto Mourinho a fine Roma-Monza virando sulla permanenza dell'attaccante.

Shomurodov e l'alternativa

Shomurodov (5 gol in 40 presenze in giallorosso) è arrivato alla Roma la scorsa stagione per circa 20 milioni di euro. L'uzbeko durante questa sessione di mercato ha trovato l'accordo col Bologna (dove farebbe il titolare) ma la trattativa ha vissuto di alti e bassi, e non si è ancora concretizzata, per via della per il prestito con obbligo di riscatto fra la richiesta dei giallorossi di 14 milioni e offerta felsinea di 10. Sul calciatore ci sono anche Torino, Sampdoria e Monza. La Roma cederà Shomurodov soltanto se accontentata nelle richieste. e soprattutto se riuscirà a chiudere per un attaccante visto il poco tempo ormai a disposizione (il mercato chiuderà giovedì 1 settembre alle 20, orario da confermare). Per rimpiazzare l'uzbeko la Roma pensa a Solbakken ('98) del Bodo/Glimt già avvistato in estate a Roma con cui i giallorossi hanno giù un accordo. Il calciatore norvegese in scadenza il prossimo dicembre può vestire giallorosso in cambio di una cifra simbolica da versare nelle casse del Bodo.