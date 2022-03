Shomurodov, che flop! Ecco i numeri dell'uzbeko

Fra chi ha più deluso nella Roma di questa stagione c'è sicuramente Eldor Shomurodov. L'uzbeko non sta convincendo società e allenatore che avevano riposto in lui tanta fiducia spendendo diversi milioni in estate per strapparlo al Genoa.

Shomurodov riserva

L'attaccante è stato provato da Mourinho in più posizioni d'attacco. Shomurodov è stato provato da esterno nel 4-2-3-1 alla Pandev dell'Inter del Triplete di Mou, da prima punta in sostituzione di Abraham ma spesso anche da seconda punta a supporto proprio dell'inglese. Proprio in questa posizione l'uzbeko ha giocato la sua miglior partita, a Venezia, dove però la Roma è stata sconfitta. L'attaccante doveva essere un jolly per Mou che poteva schierarlo in più ruoli d'attacco per attingere gol e assist per la squadra. Ma Shomurodov non sta lasciando il segno.

L'essere poco inciviso sotto porta, e poco dentro ai meccanismi della squadra hanno spinto Mou a relegare Shomurodov in panchina e lasciando il posto da secondo attaccante a Zaniolo preferito per i suoi strappi in velocità. L'uzbeko è così costretto ad un ruolo marginale nella Roma, che da lui si aspettava numeri molto diversi. L'attaccante è finito pure fra i "puniti" da Mou dopo la clamorosa sconfitta in Norvegia contro il Bodo/Glimt.

I numeri di Shomurodov

Alla sua seconda stagione in Italia, Shomurodov ha collezionato 20 presenze di cui soltanto quattro da titolare, segnando due gol. L'ultima rete dell'attaccante risale all'ultima partita del 2021 contro la Sampdoria che è valsa 1 punto alla squadra. Se si considerano tutte le competizioni il magro bottino sale a 29 presenze e 4 gol.

La spesa per Shomurodov

La Roma ha preso Shomurodov (classe 1995) dal Genoa sborsando 17,5 milioni di euro e ai liguri saranno riconosciuti dei bonus variabili, circa 2,5 milioni di euro, oltre ad una percentuale su un’eventuale futura cessione del calciatore. Una spesa non indifferente che pesano al cospetto dei numeri dell'uzbeko. Cifra altissima che la Roma sta pagando a caro prezzo visti i numeri deludenti del calciatore che paga anche molta inesperienza. Infatti Shomurodov, prima dell'esperienza romana, ha in archivio una sola stagione in Serie A col Genoa (31 presenze e 8 gol) e poi esperienze in patria e in Russia.