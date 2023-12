Roma-Sheriff: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e in diretta streaming

Giovedì 14 dicembre alle ore 18:45 la Roma ospiterà all’Olimpico lo Sheriff per l’ultima giornata del Girone G di Europa League. I giallorossi, secondi, sono già qualificati al prossimo turno ma non sanno ancora se giocheranno gli ottavi di finale o i sedicesimi contro una terza dei gironi di Champions League. Moldavi che chiuderanno ultimi il proprio cammino europeo.

Roma agli ottavi se…

L’ingresso diretto agli ottavi di finale di Europa League non è scontato per la Roma. Vista la classifica che vede i giallorossi a quota 10 (dopo il pareggio col Servette) e lo Slavia Praga a 12, i ragazzi di Mou dovranno assolutamente vincere contro lo Sheriff e sperare in un passo falso dei cechi contro il Servette. In caso di arrivo a pari punti, conterà la differenza reti (scontri diretti sono alla pari), con i cechi ad oggi avanti 9 a 5.

Roma-Sheriff, le ultime di formazione

Mourinho per l’ultima partita del girone non potrà contare su Dybala. La Joya si è infortunata contro la Fiorentina e ha chiuso in anticipo il suo 2023. A supporto di Lukaku, squalificato per un turno in campionato, ci sarà El Shaarawy (preferito ad Aouar) con Belotti risparmiato per Bologna. Sulle corsie esterne agiranno Karsdorp e Zalewski (anche lui squalificato per la trasferta del Dall’Ara), con Kristensen fuori lista e Spinazzola infortunato. A centrocampo pronti Pellegrini, Paredes e Bove. Sembre in dubbio Renato Sanches. Cristante invece agirà in difesa con Mancini e Llorente vista la squalifica di N’Dicka. In porta c’è Svilar.

Lo Sheriff di Bordin si presenterà all’Olimpico con una formazione offensiva senza obblighi di classifica. In attacco spazio al tandem Joao Paulo e Ankeye.

Roma-Sheriff, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All.: Mourinho

Sheriff (3-4-1-2): Koval; Tovar, Kiki, Garananga; Artunduaga, Talal, Mbekeli, Ademo; Zohouri; Joao Paulo, Ankeye. All.: Bordin

Roma-Sheriff, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Sheriff sarà trasmessa sia da Dazn, che da Sky. Gli abbonati Dazn dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky invece potranno vedere la sfida dell’Olimpico sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport oppure in streaming su SkyGo o Now.