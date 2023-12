La vittoria non basta, Roma agli spareggi di Europa League

La Roma vince per tre a zero contro lo Sheriff nell'ultima partita della fase a gironi di Europa League. Non c'è storia all'Olimpico con i giallorossi, sicuri della qualificazione, che dominano per tutti i novanta minuti contro un avversario nettamente inferiore. Il successo però non evita alla squadra di Mourinho di finire al secondo posto (alle spalle dello Slavia Praga), posizione che condanna Pellegrini e compagni a giocarsi l'accesso agli ottavi di finale di Europa League dopo uno spareggio con una terza classificata nei gironi di Champions League. La nota più lieta della serata è la rete del giovanissimo Pisilli che sigla il suo primo gol in giallorosso. In rete anche Belotti e Lukaku.

Roma-Sheriff, la cronaca

All’11esimo Roma in vantaggio con Lukaku che da pochi passi spinge in rete un cross rasoterra di Lukaku. Al 32esimo il raddoppio della Roma con Belotti che di testa spinge in rete una respinta maldestra di Koval su tentativo di Zalewski. Al 38esimo parata di Svilar in uscita che nega il gol ad Ankeye. Al 64esimo destro di Pagano dal limite, para Koval. Al 78esimo grande giocata di El Shaarawy che lancia Pisilli che col destro però tira centrale su Koval. Colpo di testa di Tovar all'87esimo blocca Svilar. Nel recupero gioia per Pisilli che trova il suo primo gol con la maglia della Roma.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Svilar 6,5; Celik 6, Cristante 6,5, Llorente 6 (dal 61’ Paredes 6); Karsdorp 6, Bove 6,5, Renato Sanches 6 (dal 61’ Pagano 6,5), Aouar 6,5 (dal 46’ El Shaarawy 6,5), Zalewski 7 (dall’86’ Mannini s.v.); Belotti 7 (dal 72’ Pisilli 7), Lukaku 7. All.: Mourinho 7

Sheriff (3-5-2): Koval 6; Apostolakis 4 (dal 36’ Zohouri 5,5), Tovar 5,5, Garananga 5; Badolo 5 (dal 85’ Vardar s.v.), Talal 5, Ricardinho 5,5, Fernandes 5; Artunduaga 5, Ankeye 5 (dal 72’ Luvannor). All.: Pylypcuk 5

Marcatori: 11’ Lukaku (R); 32’ Belotti (R), 93' Pisilli (R)

Ammoniti: Bove (R); Talal (S)

Arbitro: Brisard (FRA)

I top e flop giallorossi

Belotti 7: Mette la sua firma sulla partita che chiude in panchina per riposare in vista di domenica quando sarà l’unico attaccante a disposizone di Mou.

Zalewski 7: Un assist e mezzo per il polacco che dimentica così l’espulsione con la Fiorentina.

Svilar 6,5: Molto bravo in uscita ad evitare allo Sheriff di riaprire la partita.

Pisilli 7: Alla seconda partita con la maglia trova il suo primo gol in giallorosso anche grazie ad una deviazione.