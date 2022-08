Roma sei uno spettacolo: ecco com'è andata la festa dell'Olimpico

È una Roma da stropicciarsi gli occhi quella che si è vista ieri sera all'Olimpico per l'amichevole stravinta per cinque a zero contro il modesto Shakhtar Donetsk. E in attesa di Belotti i tifosi sognano in grande.

La presentazione

Prima del fischio iniziale la Roma scende in campo per presentarsi al suo pubblico per la prossima stagione ormai alle porte, col debutto in Serie A in programma domenica 14 agosto contro la Salernitana all'Arechi. I giallorossi in campo con la nuova maglia da trasferta, entrano in campo uno a uno ognuno con una musica diversa. I decibel dell'Olimpico (il cui il ricavato andrà ai profughi ucraini)si alzano per Zaniolo, Wijnaldum e Paulo Dybala. Ultimi ad entrare Mourinho e Pellegrini che si godono l'ovazione dei tifosi.

La partita

La sfida dell'Olimpico è stato un monologo giallorosso. Mou ha lanciato in campo dal primo minuto, ancora una volta, i Fantastici 4 Pellegrini, Abraham, Zaniolo e Dybala che hanno regalato spettacolo agli oltre 65mila tifosi presenti allo stadio in una domenica di agosto. Il capitano romanista sblocca la partita grazie ad una bellissima azione corale, Dybala disegna calcio, Zaniolo strappa con i suoi allunghi, Abraham veste i panni dell'assist-man per Mancini (suo il 2 a 0). Il 3 a 0 è un autogol propiziato da Matic. Nella ripresa Zaniolo (che colpisce pure un palo) e Bove chiudono i conti.

L'esibizione di Blanco

Nell'intervallo c'è stato tempo per l'esibizione di Blanco, cantante tifosissimo della Roma. Il vincitore di San Remo accolto con gioia dai tifosi ha indossato la maglia numero 12 e si è esibito con la sua band cantando “Nostalgia” il nuovo brano realizzato poi “Blu Celeste” che nel 2021 ha dominato le classifiche italiane e infine l’ultima canzone dedicata alla Roma è “Finché non mi seppelliscono” che ha fatto impazzire il pubblico.

Roma da sogno

Una presentazione in grande stile e una prestazione di qualità della Roma. Questo hanno voluto i Friedkin che stanno proiettando la Roma in una dimensione di altissimo livello. Acquisti importanti, mercato in attivo, presentazioni hollywoodiane per una Roma che si presenta ai nastri di partenza del campionato col ruolo da protagonista. Ora compito di Mourinho di rendere realtà i sogni e le ambizioni del popolo romanista.