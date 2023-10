Roma-Servette: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e in diretta streaming

Giovedì 5 ottobre alle ore 21:00 la Roma sfida all’Olimpico il Servette per la seconda giornata del Girone G di Europa League. I giallorossi, alla ricerca di un main sponsor, nel primo turno hanno superato per due a uno lo Sheriff, mentre gli svizzeri sono stati sconfitti dallo Slavia Praga.

Roma-Servette, le ultime di formazione

Mourinho farà del turnover per far riposare diversi big dopo il tour de force in campionato. Sicuramente fuori Dybala, come annunciato dallo Special One nel post Roma-Frosinone. Al suo posto pronto El Shaarawy a sostegno di Lukaku, confermato ancora in attacco a discapito di Belotti. Sulle corsie esterne fuori lista Kristensen, c’è Karsdorp a sinistra può rivedersi Zalewski invece di Spinazzola. In mediana Bove e Paredes ancora presenti e poi pronta la staffetta fra Pellegrini e Aouar. In difesa l’emergenza continua e allora si rivedranno ancora Mancini, Cristante e N’Dicka. In porta Svilar sostituisce Rui Patricio. Niente partita per gli infortunati Renato Sanches, Llorente e Smalling

Il Servette, attualmente ottavo nel campionato svizzero, scenderanno in campo col canonico 4-4-2. In porta schierano Mall mentre in attacco si affidano al tandem Antunes e Bedia.

Roma-Servette, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. All.: Mourinho (squalificato)

Servette (4-4-2): Mall; Bolla, Rouiller, Severin, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Douline, Kutesa; Antunes, Bedia. All.: Weiler

Roma-Servette, dove vedere la partita di Europa League

La partita fra Roma e Servette sarà trasmessa sia da Sky che da Dazn. Gli utenti Dazn dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere il debutto europeo casalingo dei ragazzi di Mourinho sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K. Alternativamente il match dell’Olimpico sarà visibile in diretta su SkyGo e NowTv.