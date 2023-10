Roma-Servette 4-0: goleada giallorossa in Europa League

La Roma batte per 4 a 0 il Servette nella seconda giornata del Girone G dell'Europa League. All'Olimpico la formazione di Mourinho, squalificato, porta a casa i tre punti col minimo sforzo. Dopo un inizio arrembante (11 minuti, ndr) gli svizzeri vengono spazzati via dai giallorossi. La Roma fa valare la netta differenza tecnica e fisicità e travolge gli avversari. Apre le danze Lukaku e nella ripresa ci pensano Belotti (doppietta) e Pellegrini. Proprio al riguardo del capitano romanista arriva l'unica brutta notizia della serata. Appena entrato in campo il 7 giallorosso è costretto ad uscire (dopo gol e assist), causa infortunio, l'ennesimo di questo 2023 e di questo avvio di stagione. Roma prima nel girone insierme alla Slavia Praga, con 6 punti.

Roma-Servette, la cronaca

Nemmeno 30 secondi e un pasticcio della difesa romanista ha portato al tiro Bedia che ha sfiorato il palo. All’11esimo Stevanovic calcia da fuori area e mette i brividi a Svilar col pallone che esce di pochissimo. Al 22esimo la Roma passa in vantaggio con Lukaku: Belotti recupera palla, serve Celik che con un crosso rasoterra trova Lukaku che col destro, grazie ad una deviazione di Tsunemoto, batte Frick. Ad inizio ripresa il raddoppio della Roma col mancino di Belotti. Al 52esimo tris romanista con Pellegrini che dopo l’assist a Belotti si mette in proprio col destro. Al 59esimo in mischia arriva il gol di Belotti. Al 62esimo Kutesa calcia dalla distanza, Svilar devia in corner. Al 65esimo Frick nega il gol a El Shaarawy e sul corner seguente para su N’Dicka.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6 (dal 64’ Karsdorp 6), Cristante 6, N’Dicka 6; Celik 7, Bove 6 (dal 77’ D’Alessio s.v.), Paredes 6,5, Aouar 6 (dal 46’ Pellegrini 7,5 dal 57’ Pagano 6), El Shaarawy 6; Belotti 7,5, Lukaku 7 (dal 64’ Zalewski 6). All.: Foti (vice) 7

Servette (4-4-2): Frick 6; Tsunemoto 5, Vouilloz 5, Severin 5, Mazikou 6; Stevanovic 5,5 (dall'88 Touati s.v., Antunes 6 (dal 64’ Cognat 6), Ondoua 5, Crivelli 5 (dal 64’ Guillemenot 6); Kutesa 5,5 (dal 64’ Bolla 6), Bedia 5,5 (dal 74’ Douline 5,5). All.: Weiler 5

Marcatori: 22’ Lukaku (R), 46’, 59’ Belotti (R), 52’ Pellegrini (R)

Ammoniti: Ondua (S), Douline (S)

Arbitro: Pajac (CRO)

I top e flop giallorossi

Pellegrini 7,5: Undici minuti di dominio tecnico del capitano romanista con un gol e un assist. Esce per l’ennesimo infortunio muscolare.

Belotti 7,5: Tanta sostanza e la seconda doppietta stagionale.

Lukaku 7: Una certezza in Europa League. Tredicesima partita consecutiva in questa competizione con gol per il belga.

Celik 7: Oggi in grande fase offensiva con due assist a referto.