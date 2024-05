Un miliardo di euro in 4 anni per una Conference League Altra stagione deludente per la Roma dei Friedkin. La proprietà americana ha chiuso nuovamente al sesto posto fallendo la corsa alla Champions League

Quasi un miliardo di euro per una Conference League e nemmeno una partecipazione alla Champions League. Questo è ad oggi il bilancio della Roma dei Friedkin proprietari del club giallorossi dal 2020. Gli americani hanno portato al popolo giallorosso tanti sogni ed entusiasmo, anni di sold out e di un amore incondizionato della gente all’Olimpico e in trasferta, ma l’obiettivo tanto ambito, ovvero partecipare alla Champions League, non è arrivato.

Il tris dell’Atalanta al Torino ha infatti chiuso la porta in faccia alla Roma. I giallorossi non giocheranno la prossima nuova edizione della massima competizione per club, nemmeno quando l’Italia ha avuto la possibilità di portare una squadra in più (5 invece di 4, ndr). Bastava un quinto posto a Pellegrini e compagni che invece hanno chiuso al sesto posto per la terza stagione consecutiva dietro al Bologna. Se le big del nord (a cui aggiungiamo pure la Dea vincitrice dell’Europa League), vengono considerate inarrivabili, fa male al popolo romanista essere arrivato dietro al Bologna di Thiago Motta. L’ex centrocampista ha fatto un miracolo creando una macchina tanto bella da vedere quanto performante beffando (con merito) una rosa costruita con un tandem d’attacco composto da Lukaku e Dybala che deve fare mea culpa specie per la prima parte di stagione con Mou in cui la squadra ha perso tantissimi punti con lo Special One esonerato con la squadra al nono posto della classifica.

Big Rom e la Joya avevano fatto sognare, giustamente il tifo, e da loro ci si aspettava tanto di più. Il belga sempre assente nelle partite che contavano, dice addio a Trigoria, il futuro dell’argentino è ancora incerto ma i tanti problemi fisici lo spingono verso la permanenza salvo qualche interessamento importante di qualche big estera.

In estate ricomincia il valzer della rosa, con tanti giocatori pronti a salutare da Rui Patricio a Renato Sanches per citarne due. Compito di allestire l’ennesima nuova squadra (a partire dagli esterni difensivi) a Ghisolfi che dovrà farlo sempre con meno budget visto che non potrà contare sui 55 milioni di euro che avrebbe garantito la qualificazione alla Champions League. A dare una mano al nuovo ds ci sarà De Rossi àncora del romanismo che ha gettato le basi per un futuro fatto di idee e calcio propositivo. Da lui riparte, per l’ennesima volta la Roma, nell’estenuante corsa per diventare grande.