Roma-Milan 2-1: De Rossi batte ancora Pioli, giallorossi in semifinale di Europa League

La Roma batte per due a uno il Milan nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League e vola in semifinale. I giallorossi partono subito forte portandosi avanti per due a zero con i gol di Dybala e Mancini, già in rete a San Siro. Poi due brutte notizie l'infortunio di Lukaku e l'espulsione di Celik. La squadra di De Rossi non sbanda e non rischia nulla fino al gol nel finale di Gabbia, e anzi sfiora il tris in 10. Altra ottima prova per la squadra di DDR che festeggia il prolungamento di contratto volando in semifinale dove affronterà il Bayer Leverkusen, campione di Germania, come lo scorso anno.

Tabellino

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Bove (dall’82’ Angelino), Pellegrini (dall’82’ Renato Sanches); Dybala (dal 43’ Llorente), Lukaku (dal 29’ Abraham), El Shaarawy.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 46’ Chuckwueze), Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Musah (dal 69’ Okafor); Pulisic (dal 69’ Florenzi), Loftus-Cheek (dal 46’ Reijnders), Leao; Giroud.

Marcatori: 12’ Mancini (R); 22’ Dybala (R); 86’ Gabbia (M)

Ammoniti: Gabbia (M), Adli (M), Tomori (M), Theo Hernandez (M)

Espulsi: Celik (R)

Arbitro: Marcinak (POL)

ANCORA NOI! 💪



🐺 Per la quarta stagione di fila andiamo in una semifinale europea! 👏👏👏👏#RomaMilan #UEL pic.twitter.com/mWON6F0AkF — AS Roma (@OfficialASRoma) April 18, 2024

Secondo tempo

96'- Finisce la partita. Vince la Roma che vola in semifinale di Europa League.

92'- Espulso Theo per un brutto fallo su El Shaarawy. Il Var richiama l'arbitro che cambia e ammonisce il francese;

90'- Cinque minuti di recupero;

89'- Tiro di Chukwueze respinge Svilar. Ammonito Tomori per un fallo a El Shaarawy;

86'- Gol del Milan. Cross di Leao per Gabbia che di testa accorcia la distanze;

85'- Destro di Reijnders deviato in corner da Svilar;

82'- Perfetto intervento difensivo di Pellegrini che evita il gol del Milan. De Rossi getta nella mischia Renato Sanches e Angelino per Bove e Pellegrini;

78'- Ammonito Jovic per proteste;

74'- Imperioso intervento di Smalling e angolo per il Milan;

69'- Florenzi per Pulisic e Okafor per Musah gli altri cambi di Pioli;

In dieci la Roma sta dando lezioni di calcio al Milan, una roba memorabile #romamilan — Paolo Brescia (@Paolo_Brescia_) April 18, 2024

65'- Clamorosa occasione della Roma con El Shaarawy che mette Abraham in una ghiotta posizione ma l'ingelse calcia alto sull'uscita di Maignan;

64'- Fallo di Theo su Abraham. Punizione pericolosa per la Roma;

59'- Tentativo di Jovic, blocca Svilar;

58'- Contropiede pericoloso della Roma con El Shaarawy che serve Spinazzola che calcia col mancino trovando la parata di Maignan;

56'- Svilar blocca il pallone sulla linea di porta e viene travolto da Pulisic. Punizione per la Roma;

51'- Mancino di Pulisic alto;

50'- Angolo per il Milan;

46'- Ammonito Gabbia per fallo su Pellegrini;

46'- Inizia il secondo tempo. Fuori Loftus-Cheek e Calabria dentro Reijnders e Chukwueze nel Milan.

Primo tempo

La Roma approccia benissimo la partita e trova due gol con Mancini e Dybala (bellissimo sinistro a giro). A metà del tempo una brutta entrata di Celik è punita col rosso e la squadra di De Rossi resta in 10 dopo che poco prima era stato sostituito Lukaku per infortunio.

45'+7: Finisce il primo tempo con la Roma avanti 2-0 ma con un uomo in meno per l'espulsione di Celik;

45'+1: Tiro di Pulisic alto sulla traversa;

45'- Paredes conquista una punizione;

43'- De Rossi toglie Dybala e mette Llorente;

40'- Nel milan dentro Jovic per Bennacer;

Per me il rosso ci sta. Chiaro che l’ammonizione mancata di Calabria a inizio partita, dopo questa decisione, appare ancora più assurda.#RomaMilan — FraMo (@Fra04012011) April 18, 2024

35'- Fallo di Gabbia sua Abraham;

Ma quanto è stupido Celik? Dio bono, tiragli la maglia #RomaMilan — Alessandro Musu (@AlessandroMusu) April 18, 2024

31'- Leao scappa via a Celik che interviene in maniera scoordinata da dietro e lo mette giù. Rosso diretto per il turco. Roma in 10;

29'- Lukaku infortunato lascia il campo per Tammy Abraham;

il sinistro di dybala 🥹😠😍😡#RomaMilan — Alessandra 🌙 🌷 (@lemonmeringue_) April 18, 2024

22'- Gol della Roma: strepitoso Lukaku a difendere il pallone su Gabbia. Il belga sbaglia poi l'assist per El Shaarawy ma il pallone arriva a Dybala che col mancino dal limite fulmina Maignan;

19'- Milan vicino al pareggio: tiro di Loftus-Cheek che sbatte sulla traversa e salva Svilar;

17'- Mischia in area di rigore della Roma. L'arbitro vede il fallo di Gabbia su Smalling e assegna la punizione alla Roma;

16'- Angolo per il Milan;

12'- Gol della Roma. Pellegrini calcia dal limite e colpisce il palo, sul pallone si avventa Mancini che a porta vuota fa 1-0;

10'- Altra punizione per la Roma per fallo di Giroud su Bove;

8'- Dybala scappa via e viene steso da Bennacer. Punizione per la Roma ma nessun giallo per il centrocampista rossonero;

5'- Sugli sviluppi del corner, manovra del Milan col pallone che termina in rimessa dal fondo per la Roma;

4'- Calcio d'angolo conquistato dal Milan;

1'- Subito nervi tesi fra Lukaku e Gabbia. Rimessa laterale per il Milan;

1'- Inizia la partita. Primo pallone per la Roma che attacca da Curva Sud verso Curva Nord;

l’ansia mi sta divorando vivo



mamma mia ragazzi



aiuto#ASRoma #RomaMilan — Dylan🐺 (@Dyylan_s) April 18, 2024

Nel riscaldamento Gianluca Mancini è sceso in campo con una maglia speciale dedicata a Mattia Giani, giocaotre Castelfiorentino United scomparso lunedì scorso per un malore: "Mattia per sempre con noi".

Edoardo Bove ha parlato così nel pre partita ai microfoni di Sky: "Giocare partite di questo livello fa sempre piacere. Soprattutto in Europa c’è un clima molto entusiasmante. Daremo tutto in campo per dare una gioia a noi e ai tifosi che sono venuti qui a sostenerci. Io cerco di farmi trovare pronto, oggi ne avrò l’occasione e darò il massimo, come faccio sempre”.

Nessuna novità per Daniele De Rossi, fresco di rinnovo. In mezzo al campo non ci sarà Cristante per squalifica, al suo posto c’è Edoardo Bove. Dybala e Lukaku in attacco, Smalling con Mancini in difesa. Ecco l’11 titolare della Roma:

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Bove, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Pioli recupera Tomori in difesa e Maignan in porta. Attacco affidato a Giroud sostenuto da Pulisic e Leao.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandenz; Bennacer, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.