AS Roma, gli sfottò social dopo il disastro in Conference League

La disfatta contro il Bodo/Glimt (6-1) in Conference League ha lasciato strascichi pesanti nella Roma. I giallorossi innanzitutto collezionano un record poco invidiabile. Infatti la Roma è l'unica squadra in Europa ad aver subito 6 o più gol in tutte e tre le competizioni europee per club: Champions League, Europa League e Conference League. A questo traguardo, e allo show di Mourinho in conferenza stampa, ai tifosi giallorossi è toccato subire i tanti sfottò arrivati dal mondo del web.

Gli sfottò

Sono tanti gli sfottò che al triplice fischio della caduta di Mourinho in Norvegia hanno invaso tutti i social. Bersaglio numero uno il tecnico portoghese che per la prima volta, alla panchina 1008 della sua carriera subisce sei gol in una partita. "Da Special one a special two, three, four, five, six" oppure una foto di Mou che in conferenza stampa dichiara: "Dobbiamo lavorare di più sul servizio e schiacciare meglio sottorete". E i riferimenti al risultato tennistico non finiscono qui: "Ecco il progetto del nuovo stadio della Roma" con la foto del campo di tennis del Foro Italico oppure la racchetta di tennis photoshoppata sul murales di Mourinho in vespa o nello stemma giallorosso. "Colpa di Orsato" scrivono altri ricordando la sconfitta di domenica contro la Juventus.

La storia si ripete

Molti tifosi, avversari, hanno poi ricordato le altre "imprese" della Roma in Europa. "Manchester United-Roma 7-1, Bodo/Glimt-Roma 6-1: cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia". "Why always me?" si legge in un altro meme che fa riferimento alle due sconfitte citate prima e a cui si aggiungono il 7 a 1 in casa della Fiorentina e il 7 a 1 casalingo contro il Bayern Monaco. Torna di moda pure il film cult "Ritorno al Futuro" con la celebre frase del protagonista: "Hey questa scena l'ho già vista, è un classico".

Giorni bui per la Roma e i suoi tifosi che domenica cercheranno di rifarsi contro la capolista Napoli. Ma si sa, lo sfottò fa parte del calcio.