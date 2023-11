Roma sconfitta dallo Slavia Praga: gli sfotto sui social

In Repubblica Ceca la Roma ha collezionato la sua prima sconfitta stagionale in Europa League. Un tonfo pesante per i giallorossi superati in classifica proprio dallo Slavia Praga per via della differenza reti. Lo scivolone di Mourinho è stato accolto da diversi sfottò sui social da tifosi della Lazio e non solo.

Gli sfottò

Tema comune di moltissimi messaggi sul web è “l’amichevole” giocata dalla Roma a Praga. Il termine è stato usato da Sarri nel post gara della Lazio col Feyenoord in Champions League, sottolineando la diversa difficoltà dell’impegno fra le due squadre e alimentando le polemiche pre derby in programma domenica alle 18:00.

Virale il sorriso di Sarri con la sua citazione: “Giovedì per la Roma sarà una partita amichevole” o “Persa l’ennesima amichevole”, “Mannaggia queste amichevoli autunnali”. L’utente Gianpi Ronchi suggerisce che Mou sapesse tutto: “Quindi alla fine aveva ragione Sarri: la Roma ha scelto di trascurare la partita del giovedì per puntare tutto sul derby di domenica. Ecco perché Mourinho se l’è presa tanto: coda di paglia”. Nota di merito per il video meme: “Mourinho che perde malamente con lo Slavia Praga ma comunque dimostra che aveva ragione lui con Sarri”. Un tifoso dell’Inter invece precisa la differenza fra Lukaku e Thuram: “Lukaku tocca il pallone comeThuram con gli scarponi”.

I romanisti la prendono con ironia grazie al bestemmiometro o come spiega un tifoso: “Per fortuna sono andato in piscina”. Infine la pagina asroma_schickposting cita pure Boris e il proverbiale: “Andatevene aff… tutti”.