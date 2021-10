Bode/Glimt-Roma 6-1 | Clamorosa disfatta per Mourinho in Conference League

Clamorosa e fragorosa sconfitta della Roma in Conference League contro il Bode/Glimt. In Norvegia la squadra di Mourinho perde per 6 a 1 e viene superata in classifica proprio dai norvegesi. Malissimo la Roma che scende in campo con nove secondo linee e mai realmente in partita. Nel secondo tempo la squadra di Mourinho esce mentalmente dalla partita subendo un risultato tennistico. Brutto segnale per il tecnico portoghese.

Primo tempo

La Roma inizia in maniera troppo passiva la partita e infatti va subito in svantaggio. La partita si sblocca all’ottavo con Botheim che finalizza da dentro l’area una bella azione corale della squadra norvegese. La Roma non reagisce e anzi rischia di subire il secondo gol. Konradsen dribbla tutti ed entra dentro l’area di rigore romanista. Il suo tiro è ribattuto da un compagno, ma sulla respinta arriva sempre il numero 16 del Bodo/Glimt che calcia di nuovo ma questa volta trova i guanti di Rui Patricio ad opporsi. Al 20esimo il Bodo raddoppio. A segno il capitano dei padroni di casa che da fuori area lascia partire un sinistro imparabile. Colpevole la Roma che invece di uscire sul numero sette, arretra e permette al calciatore di avvicinarsi all’area di rigore. Al 24esimo Perez si mette in proprio e dalla distanza cerca di impensierire, senza successo, Haikin. La squadra di Mourinho torna in partita al 28esimo. Un lancio lungo di Diawara è ben controllato da Perez che a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia e accorcia le distanze. Al tramonto del primo tempo però è il Bodo/Glimt a sfiorare il gol con un colpo di testa di Pellegrino che per poco non centra la porta.

Il primo tempo termina dunque 2 a 1 per i norvegesi. Un risultato che poteva essere molto più pesante per la Roma che paga l’ampio turnover scelto da Mourinho.

Secondo tempo

Mourinho boccia Villar, Mayoral e Darboe e cambia ad inizio ripresa. Il copione però non cambia e anzi il Bodo/Glimt con un tiro dalla distanza impensierisce Rui Patricio. E infatti al 52esimo arriva il tris dei padroni di casa. Dormita di Diawara che si fa beffare dal terzino dei padroni di casa che mette in mezzo un pallone che Botheim deve solo appoggiare in rete. Poco dopo ci prova Solkbakken ma il suo tiro è centrale. L’attaccante dei padroni di casa trova il gol al 71esimo. Solbakken prima beffa in velocità Calafiori e poi davanti a Rui Patricio non sbaglia. La Roma è in balia dei norveges e corre a vuoto I giallorossi non riescono più a rendersi pericolosi e anzi soffrono ogni offensiva avversaria nonostante gli ingressi di Abraham e Pellegrini e altri big. E proprio il capitano giallorosso al 77esimo a provarci con un tiro da fuori che però non iqnquadra la porta. Al 78esimo arriva il quinto gol del Bode/Glimt con Pellegrino che servito in verticale trova una prateria e batte Rui Patricio. Subito dopo arriva addirittura il sesto gol del Bode/Glimt con Solbakken. Ancora un pallone in verticale che taglia fuori la difesa romanista, l’attaccante poi salta pure Rui Patricio prima di depositare in rete la sfera.

Al triplice fischio termina Bode/Glimt-Roma 6-1. Clamorosa sconfitta della Roma di Mourinho.

Tabellino

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode (dall’81’ Hoibraten), Bjørkan; Fet (dall’81’ Vetlesen), Berg, Konradsen (dal 92’Hagen); Solbakken (dall’87 Koomson), Botheim, Pellegrino (dall’87’ Mugisha). Allenatore: Knutsen.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Diawara (dal 60’ Pellegrini), Darboe (dal 46’ Cristante); Villar (dal 46’ Mkhitaryan), Perez, El Shaarawy (dal 60’ Abraham); Borja Mayoral (dal 46’ Shomurodov). Allenatore: Mourinho.

Marcatori: 8’, 52’ Botheim (B/G), 20’ Berg (B/G), 71’, 80’ Solbakken (B/G) 78’ Pellegrino (R); 28’ Perez (R)

Ammoniti: Lode (B/G); Darboe (R)

Arbitro: Palab?y?k (TUR)