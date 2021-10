Roma Femminile - Sassuolo 2-0 | Pirone trascina le giallorosse alla vittoria

La Roma batte per 2 a 0 il Sassuolo e sale al quarto posto in classifica. Valeria Pirone trascina le giallorosse alla vittoria con una doppietta, segnando un gol per tempo. Successo meritato per la squadra di Spugna che tiene bene il campo contro le neroverdi che fino ad oggi avevano vinto tutte le partite del loro campionato. Prossimo appuntamento per la Roma il 6 novembre in trasferta a Verona.

Primo tempo

Prima occasione con Cantore che punta Linari e calcia ma il pallone finisce fuori. Rispondono le giallorosse con una bella discesa di Glionna che mette un bel pallone in mezzo ma Serturini mastica la conclusione che finisce debolmente fra le braccia del portiere. La Roma passa in vantaggio grazie ad un gol di testa di Pirone che supera la linea di porta nonostante l’intervento di un difensore del Sassuolo. Ancora Cantore dal limite impegna Ceasar ma la numero uno giallorossa sventa bene. Roma vicina al raddoppio sempre con Bartoli, sempre da calcio d’angolo. Ancora le giallorosse vicine al gol. Pirone ci prova con un sinistro al volo dal limite dell’area ma il pallone esce di poco. Cantore per il Sassuolo ci prova in mezza girata, ma il pallone esce largo.

Secondo tempo

Da calcio piazzato la Roma raddoppia. In gol anche Valeria Pirone. La numero nove giallorossa è brava a mettere in rete un pallone vagante in area di rigore. Spreca Pirone la possibilità della tripletta. L’attaccante prova un pallonetto ma il pallone esce debole fermato dal portiere. La Roma si rende pericolosa sui piazzati calciati da Glionna, mentre Ceasar si sporca i guantoni sono con un tiro dalla distanza. Ancora Pirone che sfiora la tripletta in rovesciata ma brava il portiere ospite ad opporsi di puro istinto.

Al triplice fischio festeggia la Roma di Spugna che ferma la capolista Sassuolo e sale al quarto posto con 13 punti, superando l’Inter.

Tabellino:

Roma (4-4-2): Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Bartoli; Thaisa (dal 60’ Ciccotti), Andressa (dal 67’ Greggi), Giugliano, Serturini (dal 91’Corelli); Glionna, Pirone. Allenatore: Spugna.

Sassuolo (3-5-2): Lemey; Filangeri (dal 68’ Ferrato), Mihashi, Dongus, Philtjens, Dubcova (dal 60’ Iriguchi), Parisi (dal 68’ Orsi), Benoit, Santoro; Cantore, Clelland (dal 46’Bugeja). Allenatore: Piovani.

Marcatori: 23’, 48’ Pirone (R)

Ammonite: Ciccotti (R); Clelland (S), Dongus (S), Philtjens (S)

Arbitro: Marotta