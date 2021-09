L'Olimpico verso il tutto esaurito per Roma-Sassuolo

I tifosi della Roma vivono con impazienza il ritorno della Serie A. Per la sfida di campionato fra Roma e Sassuolo, l'Olimpico va verso il sold out

I tifosi giallorossi hanno tanta voglia di Roma e l'astinenza dalla Serie A si fa sentire. Il campionato è fermo per via della sosta per le nazionali che stanno giocando le partite di qualificazione per i prossimi mondiali in Qatar. La Serie A è pronta a ripartire da sabato 11 settembre, con la Roma che scenderà in campo in casa domenica contro il Sassuolo.

Olimpico pieno per Roma-Sassuolo

"I tifosi possono aiutare ma anche giocare. Spero che siano qui per giocare" aveva detto Mourinho nella vigilia della partita contro la Fiorentina. I tifosi della Roma hanno recepito bene il messaggio dello Special One, e infatti l'Olimpico a circa cinque giorni dalla partita sta andando verso il tutto esaurito. Sono già 23mila i biglietti venduti per la partita contro il Sassuolo, numeri vicini alla massima capienza raggiungibile dall'Olimpico per via delle limitazioni anti-Covid.

Roma-Cska Sofia

Anche per il debutto in Conference League si registrano numeri importanti. La Roma ospiterà il giovedì 16 settembre il Cska Sofia nella prima giornata del girone C. Il club giallorosso su Twitter ha annunciato nella giornata di lunedì 6 che "è iniziata la vendita libera dei settori Curva Sud, Curva Sud Laterale e Distinti Sud per la sfida contro il CSKA Sofia". In poche ore sono stati venduti già 12mila tagliandi.