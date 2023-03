Roma-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 12 marzo 2023 alle ore 18:00 la Roma scende in campo all’Olimpico contro il Sassuolo per la ventiseiesima giornata di campionato. I giallorossi giungono alla partita da quarti in classifica dopo la vittoria contro la Juventus e il successo nell’andata degli ottavi di Europa League, neroverdi tredicesimi. L’andata terminò 1-1 e fu la partita della frattura, ora sanata, fra Mou e Karsdorp.

Roma-Sassuolo, le ultime di formazione

Mourinho è in piena emergenza. Tanti gli assenti in casa Roma da Llorente (fastidio all’adduttore), Pellegrini (30 punti di sutura alla testa), Belotti (frattura del polso) e Cristante squalificato. In difesa davanti a Rui Patricio agiranno Ibanez, Mancini (match winner domenica scorsa) e Smalling. A centrocampo affianco di Matic ci sarà Wijnaldum, favorito su Bove. Sugli esterni pronti a tornare dal 1’ Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Dybala ed El Shaarawy sulla trequarti a supporto di Tammy Abraham. Spera nella convocazione Solbakken ancora alle prese con un problema muscolare.

Dionisi schiera il tridente titolare con Berardi, Pinamonti e Laurienté. A centrocampo agirà Frattesi sogno di mercato di Mou e vicino ai giallorossi nell'estate scorsa ma sfumato per le richeste del Sassuolo.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy, Dybala; Abraham. All.: Mourinho

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Pinamonti Laurienté. All.: Dionisi

Roma-Sassuolo, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell’Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra giallorossi e neroverdi sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.