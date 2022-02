Roma, Mourinho è Special ma non fa miracoli Mourinho lo Special One sta vivendo, non solo per colpa sua, una stagione mediocre sulla panchina della Roma. Anche col Sassuolo la squadra giallorossa si fa male da sola

All’andata contro il Sassuolo la Roma esultò nel recupero per il gol di vittoria di El Shaarawy, al ritorno i giallorossi hanno segnato nuovamente nell’extra-time ma questa volta il gol lascia l’amaro in bocca. A settembre la partita coi neroverdi era stata spettacolare e la Roma con quel successo si era proiettata in cima alla classifica, adesso invece i giallorossi arrancano e vedono gli altri scappare via.

Da Sassuolo a Sassuolo, in questi mesi Mourinho ha provato a mettere le sue mani nella Roma, cercando di darle un’impronta, ma che al momento si vede poco e male. Lo Special One ha unito e fatto gruppo, ha tracciato la strada da seguire nel suo triennio ma non può fare miracoli. Perché se è vero che la qualità del gioco latita, è vero che la Roma è masochista.

La Roma doveva vincere la partita col Sassuolo in campo senza Scamacca e Raspadori. Pur giocando male, troppi lanci lunghi e passaggi sbagliati, aveva chiuso il primo tempo in vantaggio grazie ad Abraham (undicesimo gol in campionato). Poi il solito suicidio sportivo della Roma. Questa volta la carneficina giallorossa vede protagonisti assoluti Karsdorp e Rui Patricio. Il portiere portoghese che tante volte ha salvato la Roma questa volta pasticcia su un pallone smorzato da Smalling e se lo butta dentro da solo; il secondo, un fedelissimo di Mou un po' per scelta un po' per necessità, perde qualsiasi contrasto e non riesce a fare una diagonale come si deve su Traore in occasione del secondo gol neroverde. In tutto questo caos giallorosso, Mou era riuscito pure ad indovinare i cambi vedi Cristante e Veretout (gol e assist), ma sugli “errori di tattica individuali” (parole del portoghese) può fare ben poco. Cosa può fare l’allenatore se il terzino non fa bene una diagonale elementare o se il proprio portiere si fa scivolare dalle mani un innocuo pallone?

“Potremmo essere scarsi ma il gruppo è unito” dichiara Mou nel post gara del Mapei che prova a sorridere vedendo il bicchiere mezzo pieno col pareggio finale, col fatto che la Roma nelle ultime 4 partite di campionato (Cagliari, Empoli, Genoa, Sassuolo) ha raccolto 8 punti senza mai perdere. Ma in realtà il bicchiere giallorosso è più che mezzo vuoto.

La qualità tecnica dei singoli che poi fa quella del gruppo è bassa ed è inferiore a quella del Sassuolo (e non solo), Mou lo sa bene e sta pagando questo. Tanti, troppi errori individuali sono costati punti preziosi alla squadra romanista in questa stagione che a questo punto, aspettando il cammino in Conference League, diventa una sorta di casting per la Roma che verrà. Da qui alla fine del campionato, molti giocatori si giocheranno il proprio futuro, perché dalla prossima stagione Mou pretende un’altra Roma, una Roma di alta qualità per lottare per posizioni di vertice e non per piazzamenti mediocri.