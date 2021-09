Roma una maglia speciale per l’Afghanistan

La Roma scende in campo con una patch speciale per aiutare la popolazione dell’Afghanistan dove si sta consumando una grave crisi umanitaria

I calciatori della Roma in occasione della partita di Serie A contro il Sassuolo di domenica 12 settembre, scenderanno in campo con una maglia speciale.

La patch speciale sulla maglia della Roma

Sulla divisa giallorossa sarà presente una patch di UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati. L’iniziativa è stata presa, dalla fondazione del Club la Roma Cares, in occasione del 70esimo anniversario della firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La Roma è la prima società calcistica ad aver promosso un’attività insieme con l’UNHCR in favore della popolazione afghana.

Per l’occasione, le maglie che i giocatori romanisti useranno durante la partita contro i neroverdi saranno poi vendute all’asta e il ricavato sarà devoluto a favore della popolazione afghana.

Le parole di Guido Fienga

Guido Fienga, CEO della Roma ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di unirci all'Agenzia Onu per i Rifugiati in un'attività di sostegno alla popolazione afghana, che sta affrontando la crisi umanitaria nota al mondo intero. Siamo certi che anche in questa circostanza la gente romanista darà prova della propria sensibilità e generosità di fronte al dramma che sta travolgendo bambini, donne e uomini”.

La Roma ha già avviato la consegna di abbigliamento col brand del club giallorosso, oltre a materiale sportivo di EURO 2020 donato a Roma Cares dalla UEFA Fundation, ai profughi afghani ospitati dai Centri del Terzo Settore.