Roma-San Sebastian: gli itinerari più fantasiosi dei tifosi per seguire Mou in Europa League

La Roma ha pescato la Real Sociedad dall?urna di Nyon per gli ottavi di finale di Europa League. Una trasferta non semplice per i tifosi della Roma che stanno studiando tutti i percorsi possibili per raggiungere la città del nord della Spagna.

Le opzioni più dirette

I circa 1600 km di distanza fra Roma e San Sebastian,non spaventano i sostenitori giallorossi. Non c?è nessun volo diretto Roma-San Sebastian. La soluzione più semplice è quella fornita da Iberia. La compagnia spagnola offre infatti con 403 euro la possibilità di arrivare a San Sebastian, il giorno della partita, da Roma passando per Madrid (con ritorno il giorno 17 marzo). Con 329 euro invece si potrà volare dalla Capitale, con stop a Barcellona, a Bilbao. Da lì auto o treno (1 ora e mezza circa) per San Sebastian. Altra possibilità in terra iberica è quella di prendere l?areo per Madrid (il giorno 15) e dalla Capitale spagnola raggiungere la casa della Real Sociedad in treno. Costo circa di 100 euro. Con 195 euro invece si può partire da Roma per Santander, il giorno della partita e da lì raggiungere San Sebastian (poco più di due ore di macchina) per poi ritornare in Italia il giorno dopo facendo scalo a Barcellona.

I più coraggiosi si preparano a circa 17 ore di macchina pur di giungere a destinazione.

Passando dalla Francia

Strada alternativa è quella di fare scalo da Roma a Bordeaux (solo andata) a 105 euro. Dalla Francia 2 ore e 40 circa di auto per la città spagnola. Sempre dalla terra d?Oltrealpe l?idea forse più fantasiosa: Roma (Ciampino)-Lourdes diretto (partenza e il ritorno rispettivamente il 15 e il 18 marzo) a 120 euro più poco più di due ore d?auto per raggiungere Pellegrini e compagni allo Stadio di Anoeta.

Nel frattempo la Roma ha annunciato che i biglietti saranno in vendita nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 febbraio.