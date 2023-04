Roma-Sampdoria: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 2 aprile alle ore 18:00 la Roma giocherà all’Olimpico contro la Sampdoria la partita valida per la 28esima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano alla sfida quinti (47 punti) in classifica a -1 dal quarto posto, blucerchiati penultimi con 15 punti. L'andata terminò col successo dei giallorossi grazie ad un rigore realizzato da Lorenzo Pellegrini.

Roma-Sampdoria, le ultime di formazione

Emergenza, in particolar modo, per Mourinho che torna in panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Nel reparto arretrato mancheranno Mancini, Ibanez e Kumbulla per squalifica e Karsdorp infortunato. La Roma resterà a tre dietro con Llorente, Smalling e Celik adattato da braccetto di destra, davanti al solito Rui Patricio. A centrocampo mancherà Cristante squalificato, al suo posto giocherà Wijnaldum insieme a Matic. Sugli esterni Zalewski e Spinazzola. Pellegrini e Dybala agiranno sulla trequarti. Ballottaggio serratissimo in attacco fra Belotti e Abraham, con il Gallo leggermente favorito.

Stankovic non avrà Audero per il resto della stagione, al suo posto fra i pali Turk. L’attacco è tutto sulle spalle di Manolo Gabbiadini. In difesa squalificato Nuytinck.

Roma-Sampdoria le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All.: Mourinho

Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. All.: Stankovic

Roma-Sampdoria, dove vederla

La partita fra Roma e Sampdoria sarà visibile solamente su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell’Olimpico l’app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a console Playstation o Xbox al Timvision Box ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra giallorossi e blucerchiati sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.