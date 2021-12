Roma-Sampdoria: dove vedere la partita in tv e in streaming

Mercoledì 22 dicembre alle ore 18:30 la Roma ospiterà all'Olimpico la Sampdoria per l'ultima partita del 2021. Mourinho dopo la vittoria convincente contro l'Atalanta, confermerà in blocco l'undici sceso in campo al Gewiss Stadium.

Roma-Sampdoria, le ultime di formazione

Mourinho recupera El Shaarawy che si è parzialmente allenato in gruppo. Il Faraone però partirà dalla panchina, i titolari saranno Vina e Karsdorp sulle corsie esterne. Diga di centrocampo composta da Veretout e Cristante, insieme a Mkhitaryan. In difesa giocheranno i titolarissimi Mancini, Smalling e Ibanez. In attacco conferma per i "gemelli del gol giallorossi" Zaniolo e Abraham. In porta il solito Rui Patricio.

D'Aversa per la trasferta capitolina conserva qualche dubbio di formazione. Caputo, Quagliarella e Gabbiadini si giocano i due posti dell'attacco. L'ex Verre invece può rilevare Andre Silva a centrocampo, dove ci sarà anche l'ex Lazio Antonio Candreva.

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Caputo, Quagliarella. All.: D'Aversa.

Roma-Sampdoria, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per guardare la sfida fra giallorossi e blucerchiati, gli abbonati Dazn dovranno scaricare l'app Dazn sulle proprie smart tv compatibili. In alternativa dovranno collegare il televisore a una console Playstation 4/5 o XBox, TIMVISION BOX, o utilizzare dispositivi come Amazon FIrestick e Google Chromecast. Sempre valida la soluzione di vedere la partita fra Mourinho e D'Aversa in streaming sui propri dispositivi mobili, quali tablet, smartphone e pc.